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巴黎奧運倒計時 中國跳水隊曬照 全紅嬋、陳芋汐、陳藝文比心

中國新聞組／北京18日電
中國跳水隊拍攝巴黎奧運會出征照，全紅嬋(前排右二)、陳芋汐(前排右三)、陳藝文(前排右)合體「比心」。(取材自北青體育)
中國跳水隊拍攝巴黎奧運會出征照，全紅嬋(前排右二)、陳芋汐(前排右三)、陳藝文(前排右)合體「比心」。(取材自北青體育)

2024巴黎奧運7月26日起展開，中國代表團已陸續出發赴法國。其中，中國跳水隊拍攝巴黎奧運出征照；全紅嬋為像陳芋汐一樣以英語接受外媒採訪，從小就怕讀書的她特意上網課學英語。中國女籃也抵達巴黎，領隊姚明高人一等的「絕對身高」在機場吸引不少目光。分析並稱，中國奪金大戶羽球項目有望奪五金，超越東京奧運。

綜合報導，本屆奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。中國跳水隊力爭在巴黎取得佳績，近日拍攝巴黎奧運出征照，陳芋汐 、全紅嬋 、陳藝文三小將組團比心。

全紅嬋近日上網課學習英語的視頻曝光，她認真地聽著老師的講解，不時地記錄著重點，全紅嬋遇到了一些英語發音上的困難，老師提問時，她有些害羞地承認：「這個我不會。」並不怕困難緊跟著老師練習，讓人們看到了她在跳水賽場上的影子。據了解，全紅嬋奧運惡補英語，原因之一是看到姐妹陳芋汐用英文接受採訪羨慕不已，即使從小最怕讀書，也努力學英語，要和陳芋汐一樣說一口好英語。

據三湘都市報報導，姚明16日帶隊中國女籃抵達巴黎，變身搬運工，親自上陣幫女籃搬運行李，絕對身高引路人側目。

另中國女籃17日已抵達巴黎備戰奧運，由姚明擔任領隊，為奧運做最後衝刺備戰。據鳳凰衛視，一行人中，染了黃色頭髮並戴黑色口罩的李夢最搶眼，她下機後第一句話就是「期待就是我們全力以赴，打出中國女籃精神。」姚明推著一車行李走出來，作為中國籃協主席，姚明擔當了領隊職務，他忙前忙後，拍集體照時習慣站邊上。

抵達法國後，中國女籃將在當地開展訓練、比賽，為巴黎奧運正賽做最後準備。中國女籃將在當地時間19日、21日在法國蘭斯進行兩場熱身賽，對手分別是比利時女籃和法國女籃。巴黎奧運會女籃比賽將於28日打響。中國女籃與西班牙隊、塞爾維亞隊、波多黎各隊同在A組，小組出線當無大礙。

另據中國新聞網報導，羽毛球隊向來是中國體育代表團奪金大戶。中國羽協主席張軍表示，本屆奧運中國隊具備爭奪五金的能力。

中國跳水隊出征巴黎奧運會。(視頻截圖)
中國跳水隊出征巴黎奧運會。(視頻截圖)

巴黎奧運 羽球 口罩

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