哲學系新出路？廣東中大碩博生擺烤腸攤 買1串換1個哲學問答

團隊成員擺攤賣烤腸。（取材自揚子晚報）

買烤腸還能討論哲學問題？廣東中山大學幾名哲學系碩博士生近日在校園周邊擺攤賣起烤腸，在網路上走紅。這群好朋友當初為了「哲學交流」、放鬆課業壓力而擺攤，卻意外成為話題，不少網民稱讚他們有創意跟活力，「能放下面子擺攤，為你們的勇氣點讚」。

揚子晚報報導，一個名為「中大哲學嗎嘍烤腸」的烤腸攤，近日在中山大學周邊火了起來。攤主是幾名年輕小伙，在路邊架起烤爐擺攤賣火山石烤腸，一旁的宣傳海報上寫著「中大烤腸、學術交流、哲學交流」。

烤腸攤成員胖達今年29歲，剛從中大哲學碩士班畢業，目前從事哲學考研輔導。他介紹，烤腸攤團隊共有九人，包含中大和首都師範大學的碩博士生。

首都師範大學博士生（左）與子恒擺攤賣烤腸。（取材自揚子晚報）

就讀中大哲學博士班的成員子恒（化名）說，是他提出擺攤賣烤腸的想法，「胖達馬上要畢業了，我們想一起做些事情，給他留下特殊的畢業回憶」。

不過一開始出攤並不順利，三個小時一根腸都沒賣出。後來他們聽從旁邊攤主的建議改造攤位，第二次出攤時就開始有生意上門了，現在他們每天都能買出二、三十根腸。不少客人衝著他們的「學歷」而來，不僅買烤腸，還跟他們聊哲學。

胖達說，白天他們都在忙著讀書、寫論文和教書，十分燒腦，晚上就做些體力活，換個地方放鬆心情。他也提到，透過擺攤，朋友們的感情更好，「並非高收入才有快樂感，年輕人要有激情，做一些小事也會很快樂」。

子恒則表示，他希望能把烤腸攤發展成街頭對談，就像古希臘哲學家蘇格拉底，能夠在各種場合，以平常、靈活的語言，來談論各種有趣的哲學話題，「顧客買我們一根烤腸，我們嘗試回答他一個哲學問題」。

影音來源：Lonng Brand News