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上海練秋湖 華為全球最大研發中心落成

中國新聞組／廣州15日電
華為練秋湖研發中心鳥瞰圖。（取材自南方都市報／圖片來自心聲社區）
華為練秋湖研發中心鳥瞰圖。（取材自南方都市報／圖片來自心聲社區）

華為東莞松山湖研發中心後，位於上海青浦的華為全球最大研發中心——華為練秋湖研發中心，已於日前全部建成。

南方都市報報導，華為心聲社區近日發布圖文，正式揭開華為練秋湖研發中心的神祕面紗。華為練秋湖研發中心總占地2400畝，總建築面積206萬平方米，將成為華為在全球最大、最先進的研發基地。

華為練秋湖研發中心分多個區，共有八個組團，目前，內部道路、小火車、高架立交橋等全部貫通。園區內的交通工具，類似於華為松山湖園區，採用有軌小火車，共設八個站（每個組團一個車站），並在E組團-森林小鎮的地下部分區域建有小火車檢修庫。

據報導，華為為何在上海青浦建設全球最大的研發中心？2021年，華為創始人任正非在中央研究院創新先鋒座談會上與部分科學家、專家、實習生講話時提到：以上海為中心的長江三角洲環境優美，適合外國人生活。如果有七、八百個外國科學家在這裡工作，他們就不會感到是在外國了。

據介紹，華為練秋湖研發中心內的每一幢建築各有特點，漫步園區，科研大樓、會議室一樓一景、推開窗，一窗一景，轉角處，景色又不同。月亮橋、彩虹橋、拱橋、小火車連接練秋湖兩岸。

對於上海青浦基地為何命名為「練秋湖研發中心」，在華為心聲社區，也有網友紛紛寫下了對「練秋湖」名字的理解。有留言表示：「真正的寒冬永遠在明天，我們在深秋要苦練隊伍，時刻準備著度過下一個寒冬。」

也有網友表示，「練」字在中文中有錘煉、修煉之意，而「秋」則常被視為收穫、成熟的季節。將兩者結合，「練秋湖」可能寓意著在這個研發中心中，華為將不斷錘煉自己的技術實力，迎接豐收的季節，同時也象徵著智慧和創新的源泉如同湖水一般源源不斷。

而對於「練秋湖」的取名，目前華為官方還沒有給出具體的定義和解釋。

華為 任正非

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