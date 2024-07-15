「不可能丟下你」丈夫29歲患漸凍症 妻子拒絕離婚、賣房求醫

楊虹（右）和丈夫郭明。（取材自紅星新聞）

「想都別想，我不可能丟下你。」29歲的郭明不幸患上漸凍症，妻子楊虹拒絕丈夫離婚的要求，決定賣掉老家婚房，帶丈夫踏上求醫之路，並用影片記錄下夫妻倆對抗疾病的過程，真摯的愛情感動了許多網友。

紅星新聞報導，楊虹和丈夫郭明都是四川涼山越西人，2023年，郭明發現身體出現了異常。「感覺手使不上勁，胳膊也抬不起來。」郭明回憶，起初他以為是身體太累了，休息下就好了。但情況卻愈來愈嚴重，「買了藥吃，還貼了膏藥，但沒有什麽效果，身體愈來愈沒力氣了。」

當時，楊虹勸郭明到醫院檢查，但被他拒絕。「想到看病要花錢，他就不願意去。」隨著病情加重，郭明前往多家醫院檢查。「在四川大學華西醫院做了基因檢測 ，被確診為肌萎縮側索硬化，又稱為漸凍症。」

郭明說，自己的父親也有漸凍症，從發現到去世才一年，自己多次有過「不想活」的想法，更向楊虹提出了離婚，但楊虹斷然拒絕，「想都別想，我不可能丟下你」。

郭明在醫院治療。（取材自紅星新聞）

為了給丈夫治病，楊虹賣掉了老家的婚房。她說，不會放棄丈夫，「錢以後可以慢慢掙，只要你陪在我身邊，這就是最好的。」

短短一年，病魔讓郭明完全變了一個樣。他只能靠牆坐著，走路需要攙扶，有時吃飯都要妻子餵，情緒也很容易波動。

「我最擔心的就是他可能不能陪我到老。」楊虹說，「如果醫治的錢不夠，就把西昌的房子也賣了。」她還想帶著丈夫到處走走，去聽聽大海的聲音，去看看遼闊的草原。

最近，楊虹用影片記錄下夫妻倆與漸凍症抗爭的過程，感動了很多網友。楊虹寫道：「有太多的事沒有完成，我們不甘心，不認輸。從今以後，我們要跟時間賽跑，去完成未完成的事。」