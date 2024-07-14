「他是我兄弟」 6小夥抬輪椅男攻頂泰山 神仙友誼感動全網

小夥們將坐在輪椅上的好友馬先生抬上泰山，感動登山客及網友。(視頻截圖)

爬過泰山的人都知道，即便輕裝上陣，也需要至少五、六個小時才能登頂。然而，六個小夥為幫因意外致高位截癱的好友馬先生實現「拿下泰山」的願望，不顧烈日和辛苦，一路將馬先生連輪椅一起抬上泰山頂，只因「他是我兄弟」。這段過程被路人拍下放上網後感動全網，網友點讚：「就像一群熱血青年帶著史鐵生征服泰山」，「有這麽一幫好兄弟，此生無憾」。

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中華網報導，劉女士11日在泰山山腳準備登山時，目睹四位年輕力壯的小夥子合力抬著輪椅上的朋友，一步步向山頂邁進。面對劉女士的好奇，他們自豪地回應：「沒錯，我們是兄弟，我們要帶他一起登上泰山。」

劉女士深受觸動，她感嘆即便是健全人攀爬泰山也是極大的體力考驗，而這群小夥子卻堅持帶著自己的夥伴，用雙手托舉著友誼的重量，這份堅持讓她動容。

網絡上，這段故事也引發了熱議，許多網友紛紛表示，這樣純潔無瑕的友誼讓人艷羨。有人幽默地比喻：「這就像一群熱血青年帶著史鐵生征服泰山。」「有這麽一幫好兄弟，此生無憾。」還有人打趣說：「上山我願意免費出力，下山嘛，咱們得談談條件。玩笑歸玩笑，真正的兄弟情誼，大概不會計較這些。」

據白鹿視頻指出，當事人馬先生稱，他早前就想登上三山五岳，但三年前的一場意外導致高位截癱，被宣告終身需要坐輪椅。日前在朋友的幫助下來到泰山腳下，從來沒有見過這麼多台階，心裡瞬間打了退堂鼓，但朋友們都鼓勵他說「我們都沒放棄，你怎麼能放棄」，於是他就硬著頭皮幹了。