全球大型風能、光電廠 中國就占2/3

中國在建的大型太陽能和風電項目合計裝機容量占全球總量的近三分之二，大約在去年已達到碳排量峰值。（新華社）

根據美國智庫「全球能源監測組織」今天發布的研究，全球目前興建中的大型風能及太陽能發電廠，有近三分之二位於中國。中國燃煤發電比例也因再生能源發電容量激增而降至新低。

路透社報導，全球能源監測組織（Global Energy Monitor, GEM）的報告發現，中國興建中的公用事業規模風能和太陽能發電容量達339百萬瓩（GW），占全球總量的64%，是排名第2美國40GW的8倍多。

報告作者表示，即使沒有更多水力發電，中國的建設速度也使在2030年底前，將再生能源發電容量增加2倍的全球目標「指日可待」，並呼籲中國明年在聯合國提高氣候承諾的目標。

總部位於雪梨的智庫「氣候能源金融」（Climate Energy Finance）上週指出，北京當局有望在本月提前6年實現其2030年目標，即安裝1200 GW的風能與太陽能設備。

全球能源監測組織研究分析師于愛群（Aiqun Yu）表示，如何消化大幅成長的再生能源，對中國以燃煤為中心的電網來說仍是一項挑戰，且需要加快發展輸電線。

儘管如此，根據氣候變遷科學與政策網站Carbon Brief今天發布的另一份分析報告，新增的容量近期已將再生能源發電量推至紀錄新高。

根據亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）資深研究員勞里．糜偉（Lauri Myllyvirta）的分析，中國今年5月份發電量有53%來自燃煤，相較於去年的60%，創下歷史新低，而44%來自非化石燃料來源。

如果這項趨勢持續，中國的碳排量有可能已在去年達到高峰。

隨著中國大量新增發電容量，今年5月的太陽能發電量比率已上升至12%，風力發電量則上升至11%。其餘非化石燃料發電來源中，水力發電占15%、核能占5%、生質能占2%。

能源產業的碳排占中國總碳排量的40%，由於再生能源發電增加，這個產業的二氧化碳排放量5月下降了3.6%。

勞里．糜偉寫道：「如果目前快速的風能和太陽能部署持續下去，那麼中國的二氧化碳排放可能會繼續下降，使中國在2023年便達到碳排高峰。」

他的分析發現，5月的太陽能發電量相比去年同期成長創紀錄的78%，達到94兆瓦時（TWh）。