跳水？ 香港富豪李嘉誠東莞建案5折拋售

長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」降價求售。（取材自長實官網）

香港 富豪李嘉誠旗下長實集團5月時打折出售香港新界建案住房，近日再傳出其在東莞的建案大降價，30套特價房從每平方米2萬4000元（人民幣，下同，約3306美元）降到最低1萬3000元，相當於5折出售，被形容是「史無前例大降價」。

每日經濟新聞報導，此次傳出降價消息的是長江實業集團旗下和記黃埔開發的「海逸豪庭」，位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總占地約7000畝，總建築面積達200萬平方米，擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的千畝單盤之一。

對於市場傳言，項目置業顧問表示，「1.3萬元的沒有了，都是噱頭，現在只有1.4萬元/平方米的，每天都在賣，剩下10套現房，全款的話，現在買明天就能收樓。」

有東莞資深地產從業人士表示，海逸豪庭這批產品毛坯備案價約2.4萬-2.7萬元/平方米，從這個角度看是相當於打了5折。但這批洋房備案已久，所以不能說是「跳水」或者突降，只能說是降價走量。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強分析認為，海逸豪庭降價出售不是偶然，而是以價換量營銷策略；近幾年東莞新房市場成交相對低迷，月均成交套數基本上在2000套左右，即使在全市放開限購等政策之下，市場成交依然維持低位，開發商去化壓力較大。

「現在價格很便宜。」對於新房市場觀感，多名東莞中介人士表示，並表示已經有盤在虧本銷售，為了完成銷售任務，還有開發商工作人員在各商超門口發宣傳頁攬客。

合富研究院高級分析師、合富輝煌（中國）東莞公司市場研究部總監李興旺表示，最近兩個月，不斷有樓盤以超低價衝擊市場，一方面反映房企對年內市場信心不足，另一方面反映房企經營壓力受到挑戰。前期大範圍的調整基本完成，目前市場進入深度調整衝刺階段，總體價格趨於穩定，部分項目仍在探底「回血」。

據合富研究院數據，2024年上半年，東莞共成交8129套新房，同比下跌39%，為近6年來新低。同時以價換量趨勢越發明顯，全市成交均價也從去年同期的3.22萬元/平方米下滑至2.66萬元/平方米，同比下跌17%。

在東莞多個購房群裡，除了每日群主固定發送微信 鏈接，已鮮有人討論市場情況。