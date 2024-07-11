中國南方多省大淹水 企業、明星為何捐贈驟減? 被指是這個原因

中國南方多省洪災，多地呼籲社會捐助，但慈善捐贈卻變少引發關注。圖為湖南省岳陽市平江縣遭遇洪水後，街道上一片狼藉。（路透）

6月中旬以來，中國南方多省面臨嚴重洪災 ，互聯網上卻不見以往「一方有難， 八方支援」等大型國企、民企、外企或藝人慈善捐贈場景，有媒體形容「社會捐贈驟減， 救援隊捉襟見肘」。美媒分析原因認為，經濟狀況差、企業沒錢捐是主因之一，民眾因收入少、怨氣高及災害信息封鎖捐不起，明星則是因「槍打出頭鳥」怕被查稅而不敢捐了。

據自由亞洲電台報導，南方多省面臨強降雨襲擊，和往年不同的是，除了官方撥款，社會捐款似乎相對較少。「中國慈善家雜誌」1日發表「社會捐贈驟減，救援隊捉襟見肘，如何應對救災消耗戰」文章指出，這波救災舉措中雖騰訊、阿里、字節跳動三大公司響應，但總體而言，企業捐款額明顯下降。

文章援引公益時報不完全統計，2023年京津冀水災中，有72家企業參與捐贈超過10億元（人民幣，下同）。本次捐款企業多是閩、粵本地企業及本地商會、機關單位。廣東梅州市工商聯公布接收的捐款額為約2300萬元，福建龍岩市未公布數額。

文章說，災情發生後的第一時間，多數公益機構持觀望態度。以全國曙光救援同盟為例，救援工作的資金缺口愈來愈明顯，甚至救援人員的路費都成了難題。

報導引述網易公共號「深度財線」7日發文指出，1998長江大洪水 、2008年汶川大地震時， 社會各界和政府、企業數十億、數百億的捐款，近幾年鄭州洪災、京津冀水災國內大型國企、民企也群起巨額捐款，但這樣情況今年並未出現。前幾年在疫情 爆發後捐款數以億計的外企此次也沒慷概援手。昔日「一方有難、八方支援」的盛景已成為回憶。

報導引述前廣西民營企業家孟軍表示，「這（原因）是顯而易見的，經濟情況不好了，企業大量的倒閉，下崗失業。」旅美前上海民營企業家胡力任也認為，以往經濟狀況好，一些公司能賺到錢，企業捐款可交換減免稅收等，現在企業狀況都不好，政府想讓企業掏錢也掏不出了。

疫情後，中國經濟停滯，外資大舉撤離，中國的富豪掀起逃亡潮。據權威機構統計，2022和2023年兩年，從中國移出的百萬富豪就超過24000人，帶走的財富約1600億美元。這自然也會影響到相關的慈善捐款。

與此同時，普通民眾對於慈善捐助也興趣缺缺。上海退休人士郭先生（化名）認為，經濟狀況愈來愈糟糕，收入減少，物價又在上漲，老百姓對當局都充滿怨氣，一旦有大災難，百姓既不願也無能力捐助。

演藝界明星在本次救災行動中也相對沉寂。胡力任認為，明星捐款可能會變為眾矢之的，因為相關單位和輿論會查他們錢哪裡來的，這讓他們不敢捐了。