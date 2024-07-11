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「適合想發瘋的人」遼寧景區聘野人 月薪5000元人民幣

中國新聞組／北京12日電
本溪關山湖風景區的「野人」，手拿木質弓箭，用手反覆拍打嘴唇，模仿野人動作和嗚嗚嗚的聲音，並與遊客互動。(取材自齊魯晚報)
本溪關山湖風景區的「野人」，手拿木質弓箭，用手反覆拍打嘴唇，模仿野人動作和嗚嗚嗚的聲音，並與遊客互動。(取材自齊魯晚報)

遼寧省AAAA級景區有個「野人」職缺近日引起網友熱議，根據視頻，幾個畫著野人妝的工作人員手拿木質弓箭，用手拍打嘴唇，發出「嗚嗚嗚」聲，與遊客互動。據悉，這種全職工作一個月能賺到5000元人民幣（687美元），招聘廣告還寫著「想發瘋的可以來報名」。

九派新聞報導，該景區是本溪關山湖風景區，位於遼寧省本溪滿族自治縣，為國家AAAA級旅遊景區。

景區負責野人招聘的工作人員趙先生(化姓)介紹，景區內部分演員是雲南佤族人，他們是主演，其他招聘的是群眾演員。「最開始野人演員較少，達不到互動的效果。所以藉著景區這個主題宣傳景區，也讓應聘的人能直觀地看到工作內容、環境。」

該景區在4月發表的招聘視頻稱：男女都可報名，最近壓力大的、覺得精神狀態不咋好，想找個合適的地方發瘋的，喜歡上躥下跳跑得快的，都可以來報名。

趙先生說，4月份登出的招聘至今「早就招滿了」。原計畫招聘10個人，後期再加上演員需要輪班，所以招了14個人。

問及招聘要求時，他說，第一是全職，不能幹幾天體驗的，景區的經營周期是每年的4月1日到10月底；第二，需要有表演基礎，野人工作內容主要是化好妝後與遊客互動，每天大概三到四場表演。早八晚五，每周五到周日有夜場。「野人比較辛苦，工作量挺大」，有很多人過來幹了一兩個小時就累得不行了。 

據趙先生說，野人工資是一個月5000元人民幣，正常來說不管飯。另據經視直播，有網絡視頻發布者稱，在遼寧本溪關山湖景區當野人，一天200元人民幣，工作內容就是扮野人嚇遊客。

網友紛紛評論，「太好玩了」，「情緒價值拉滿了」。

本溪關山湖風景區的「野人」，手拿木質弓箭，用手反覆拍打嘴唇，模仿野人動作和嗚嗚嗚...
本溪關山湖風景區的「野人」，手拿木質弓箭，用手反覆拍打嘴唇，模仿野人動作和嗚嗚嗚的聲音，並與遊客互動。(取材自齊魯晚報)

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