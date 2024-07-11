梅雨發功？浙江1顆蘋果長出蘑菇 中科院專家 「千里求購」

長出蘑菇的蘋果。（取材自都市快報橙柿互動）

今年6月中國南方多雨，梅雨後不少南方居民抱怨很多東西都發霉要丟棄了，不過浙江姑娘小鄧的一顆罕見發霉蘋果，卻神奇到讓中科院專家也「千里求購」。原來，這顆小鄧忘記吃了的蘋果發霉到長出學名為裂褶菌的「大蘑菇」，真菌專家說，該菌株僅靠很少的基質就能長得如此強壯，可為日後的白參菌種選育提供參考。

都市快報報導，6月30日早上，小鄧上班前發現蘋果有點發白，以為蘋果長毛了，上班來不及扔掉它。7月2日晚上下班回家又仔細看，蘋果上居然長了個蘑菇。她拍了一段視頻發在社交帳號上，網友引發討論，大家驚嘆，從沒見過蘋果長蘑菇。還有網友說，「感覺這蘋果有研究價值。」

長出裂褶菌的蘋果。（取材自都市快報橙柿互動）

7月6日晚上，中國科學院昆明植物研究所的專業人員聯繫了小鄧，想購買這顆長蘑菇的蘋果。小鄧免費送給專業人士做研究。第二天，這顆蘋果快遞發往雲南，目前已到達中國科學院昆明植物研究所生物多樣性實驗室。

水果長蘑菇的事件罕見，大型真菌專家、浙江省中醫藥研究院藥用資源研究中心主任浦錦寶看了蘋果上的蘑菇照片後說，蘋果上長出的，是裂褶菌，這種情況還是第一次見。一般裂褶菌主要長在樹幹上，可能是蘋果存放的環境中有裂褶菌孢子，也可能是這顆蘋果原來的枝幹帶來的。這段時間比較悶熱，梅雨空氣水分含量高，適合裂褶菌的生長條件，就從蘋果上長出來了。

裂褶菌一般生於闊葉樹木或倒木、枯枝上。（取材自都市快報橙柿互動）

裂褶菌又名白參菌，分布於浙江、雲南等‍多個省份。春、秋季，生於闊葉樹木或倒木、枯枝上，有時也生於針葉樹倒腐木上，單生至群生，常在木耳、香菇、銀耳段木上生長。質地柔軟細嫩，食味鮮美，且含特殊香味；營養價值高，含有豐富的氨基酸和人體必需的微量元素，是一種蛋白質含量和質量俱佳的蛋白源。

收到蘋果蘑菇的中國科學院昆明植物研究所生物多樣性實驗室的許容聚博士表示，「初步推測蘋果在自然環境或儲存過程中，有白參的孢子落在上面。」許容聚表示，由於蘋果有傷口，裂褶菌孢子首先侵染蘋果的果柄，隨後向下逐漸擴散到果核，當溫度濕度都適合裂褶菌生長的時候，子實體就可以從蘋果頂部長出來。蘋果長蘑菇主要和溫度，濕度有關。

還有一種情況可能是，白參首先侵染了蘋果樹，然後擴散到蘋果果實中。