我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州市聯合大執法 打擊幽靈車牌、逃費

世台基金會籌款晚宴 推青年培訓計畫

章澤天曬照重回學生時代 網友：變胖了?

中國新聞組╱綜合報導
久沒露面的章澤天手拿學卡，然後倚靠在沙發上跟大家打招呼。(取材自Instagram)
久沒露面的章澤天手拿學卡，然後倚靠在沙發上跟大家打招呼。(取材自Instagram)

今年30歲的奶茶妹章澤天雖然已經當媽，仍然不忘學習，近日她分享了自己在英國倫敦上了三周國際關係課程的照片與心得，表示是一段很豐富的人生體驗；網友也發現，照片中的章澤天似乎變得圓潤了不少。

網易號「素素娛樂」報導，在英國定居的章澤天偶爾分享生活，近日她表示自己剛在LSE的暑假學校完成了為期三周的國際關係密集課程，強烈推薦想要深入探索一系列話題的人，她也寫下，「在長江劇院讀書感覺就像家一樣」，照片裡，她還調皮的將手指著長江劇院的招牌，甚至曬出了自己上課的學卡。

也有網友說，感覺章澤天的臉部變得圓潤了不少，看來她在這段學習的時間裡長胖了。

據報導，章澤天在生完二胎後的那段時間，露面時被網友說顯得憔悴，似乎那段時間的她沒有休息好，如今孩子們在英國有專業的保姆照顧，章澤天也輕鬆了很多，有時間做自己喜歡做的事，包括上課學習。

有網友透露，章澤天的二胎生了兩個孩子，猜測是雙胞胎兒子。如果傳聞屬實，那麼她和劉強東就有了三個孩子。

上次章澤天露面是在6月初，當時她打扮休閒亮眼，面容依舊很精緻漂亮，不過才30歲的她已經有一些白頭髮。另外，章澤天4月中旬和好姐妹章子怡一起出席威尼斯的藝術節，當時攝影師還大讚章澤天只是簡單的素顏狀態就已經很漂亮，「感覺她素顏比我們化妝的皮膚還要好」。

網友2023年在英國倫敦學校偶遇素顏的章澤天。(取材自「素素娛樂」)
網友2023年在英國倫敦學校偶遇素顏的章澤天。(取材自「素素娛樂」)
久沒露面的章澤天手拿學卡，然後倚靠在沙發上跟大家打招呼。(取材自Instagra...
久沒露面的章澤天手拿學卡，然後倚靠在沙發上跟大家打招呼。(取材自Instagram)

章澤天 奶茶妹

上一則

「房思琪」有聲書藏AV不雅音效 中國出版商道歉下架

延伸閱讀

Shein爭取英國上市 稱未來5年投資英歐2.5億歐元

Shein爭取英國上市 稱未來5年投資英歐2.5億歐元
鞏固英美特殊關係 新任英相施凱爾將親會拜登

鞏固英美特殊關係 新任英相施凱爾將親會拜登
英前陸軍總參謀長：俄中新軸心 比二戰軸心國更危險

英前陸軍總參謀長：俄中新軸心 比二戰軸心國更危險
吸塵器大廠戴森 將在英國裁員1000人

吸塵器大廠戴森 將在英國裁員1000人

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職