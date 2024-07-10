章澤天曬照重回學生時代 網友：變胖了?

久沒露面的章澤天手拿學卡，然後倚靠在沙發上跟大家打招呼。(取材自Instagram)

今年30歲的奶茶妹章澤天 雖然已經當媽，仍然不忘學習，近日她分享了自己在英國倫敦上了三周國際關係課程的照片與心得，表示是一段很豐富的人生體驗；網友也發現，照片中的章澤天似乎變得圓潤了不少。

網易號「素素娛樂」報導，在英國定居的章澤天偶爾分享生活，近日她表示自己剛在LSE的暑假學校完成了為期三周的國際關係密集課程，強烈推薦想要深入探索一系列話題的人，她也寫下，「在長江劇院讀書感覺就像家一樣」，照片裡，她還調皮的將手指著長江劇院的招牌，甚至曬出了自己上課的學卡。

也有網友說，感覺章澤天的臉部變得圓潤了不少，看來她在這段學習的時間裡長胖了。

據報導，章澤天在生完二胎後的那段時間，露面時被網友說顯得憔悴，似乎那段時間的她沒有休息好，如今孩子們在英國有專業的保姆照顧，章澤天也輕鬆了很多，有時間做自己喜歡做的事，包括上課學習。

有網友透露，章澤天的二胎生了兩個孩子，猜測是雙胞胎兒子。如果傳聞屬實，那麼她和劉強東就有了三個孩子。

上次章澤天露面是在6月初，當時她打扮休閒亮眼，面容依舊很精緻漂亮，不過才30歲的她已經有一些白頭髮。另外，章澤天4月中旬和好姐妹章子怡一起出席威尼斯的藝術節，當時攝影師還大讚章澤天只是簡單的素顏狀態就已經很漂亮，「感覺她素顏比我們化妝的皮膚還要好」。