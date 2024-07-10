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洞庭湖潰堤封堵 15個西湖水待排 近百輛排澇車動起來

中國新聞組／北京10日電
隨著湖南華容縣團洲垸洞庭湖大堤決口完成封堵，消防、應急等部門搶險人員搶抓時間在多個點位開始對團洲垸進行排澇作業。圖為排澇車隊加緊排水工作。 （新華社）
隨著湖南華容縣團洲垸洞庭湖大堤決口完成封堵，消防、應急等部門搶險人員搶抓時間在多個點位開始對團洲垸進行排澇作業。圖為排澇車隊加緊排水工作。 （新華社）

洞庭湖位於湖南岳陽華容縣的潰堤處，已於8日22時31分完成封堵。決口封堵後，受淹區多達2.1億立方米、相當15個西湖的積水怎麼辦？近百台排澇車隊沿著岸邊排開，排水預計將持續十餘天。此外，為了支持12省度汛救災工作，中央撥下人民幣8.48億（約1億1660美元）支援修復水利設施。

頂端新聞報導，7月9日2時30分，填堵決口的工程車輛全部退場完畢，省消防救援總隊訓保支隊和各市州支隊排澇力量從不同方向上堤布設排澇作業。

官方統計數據顯示，決堤後，團洲垸內滯留水量約2.1億立方米，相當於15個西湖的蓄水量。

9日上午，垸內水位較6日已有明顯下降。決口東岸，近百台排澇車隊沿著岸邊排開，平均一台車有8個發電機為抽水泵供電，再由5至6支水管將垸內積水抽至堤壩另一側的洞庭湖中。排水一線工作人員稱，當地將調動移動式排水設備，利用團洲垸兩邊高、中間低的特點，分階段排水。

央視報導，湖南、湖北、重慶、貴州4地消防救援排澇專業編隊已全部抵達現場。長江設計集團水利規劃院院長要威表示，為了避免退水過快對錢團間堤產生影響，建議水位每日最多下降30公分。目前估算大概需要12天左右，排出約1.64億立方米水量，其餘堤段大約還需要5天時間才能將垸內澇水排出。

湖南省水旱災害防禦事務中心主任曾啟明表示，由於錢團間堤是一線大堤，建設標準低，多為沙性基礎，擋水差，多年來缺乏維護，在排水結束前仍需面對管湧、滲水等問題。

新華社指出，長江中游幹流九江段、鄱陽湖區和洞庭湖區的江河湖庫水位目前依然較高。所幸目前當地天氣晴熱少雨，對防汛抗洪形勢整體有利，但對堤防而言，經過高水位長時間浸泡後，堤壩安全在退水期更加危險，巡堤查險工作是重中之重。

據悉，財政部近日會同水利部下達中央財政水利救災資金8.48億元人民幣，支持湖南、江西、湖北、廣東、福建、浙江、廣西、安徽、貴州、重慶、黑龍江、雲南等12省（自治區、直轄市）做好度汛救災相關工作。

隨著湖南華容縣團洲垸洞庭湖大堤決口完成封堵，消防、應急等部門搶險人員搶抓時間在多...
隨著湖南華容縣團洲垸洞庭湖大堤決口完成封堵，消防、應急等部門搶險人員搶抓時間在多個點位開始對團洲垸進行排澇作業。 （新華社）

財政部

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