我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

「我是團洲垸的人」 8年前「卡車敢死隊」再次衝潰口

中國新聞組／北京9日電
團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。(視頻截圖)
團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。(視頻截圖)

湖南岳陽團洲垸洞庭湖大堤5日潰堤後，當地組織18輛裝載泥沙石頭的「卡車敢死隊」，連車帶砂的跌入決口，為封堵創造條件，這方式被稱為「沉車裹頭」。其中一名司機胡躍八年前也參與過同樣的「沉車裹頭」，他堅定地踩下了油門衝向潰口，「因為我是團洲垸的人啊」。

瀟湘晨報報導，一段視頻5日在網上引發關注，團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。

胡躍的卡車，就是其中之一。

這不是胡躍第一次參與「沉車裹頭」封堵大堤。八年前，華容縣新華垸發生潰口，胡躍與十餘名卡車司機義無反顧參加抗洪搶險，載滿石頭的卡車墜入水中之前，他們從駕駛室跳下，被大家稱為「卡車敢死隊」。

胡躍今年54歲，開了20多年卡車，是地地道道的團洲垸人，卡車是一家餬口的主要營生。

一聽說發生管湧，胡躍立刻開著卡車往決口處趕，當時已有不少卡車司機也聞訊趕來。胡躍將車子掛到一檔，踩一點油門，幾十噸重的卡車緩緩向決口駛過去。他在距離兩、三米的地方快速跳車。為了防止車門被水關閉，外面有人用手幫忙拉著車門。

「東邊共有16台卡車駛入決口」，胡躍的卡車花了30多萬元人民幣（約4萬美元），當他的車子被水沒過時，陣陣不捨湧上心頭。而在八年前，在華容縣新華垸發生潰口時，他也作出了同樣的選擇。

胡躍位於團洲垸的房子也被淹了，但他顧不上回家收拾。他認為自己是團洲垸的人，因此有責任和義務。「其實我還好，家中大多是我的一些衣物和家具電器」。

但是，網上對於華容當地以卡車投水的方式堵決堤口有不少質疑，認為「簡單粗暴但效果不好」、「至少也要包成沙袋啊，真的是形式主義害死人」、「有這個掛橫幅標語的時間是足夠裝好一卡車沙袋的」。

上一則

洪水毀一輩子積累 團洲垸村民：做不動了 「我要用眼睛守著」

下一則

搏鬥79小時 洞庭湖決口合龍 專家：4條河同時洩洪 人禍釀災

延伸閱讀

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？
8年前「卡車敢死隊」 再次衝洞庭湖潰口

8年前「卡車敢死隊」 再次衝洞庭湖潰口
財經簡訊

財經簡訊
MIT亞裔女學霸 騎單車遭卡車撞倒 不治身亡

MIT亞裔女學霸 騎單車遭卡車撞倒 不治身亡

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到