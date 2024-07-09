「我是團洲垸的人」 8年前「卡車敢死隊」再次衝潰口

團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。(視頻截圖)

湖南岳陽團洲垸洞庭湖大堤5日潰堤後，當地組織18輛裝載泥沙石頭的「卡車敢死隊」，連車帶砂的跌入決口，為封堵創造條件，這方式被稱為「沉車裹頭」。其中一名司機胡躍八年前也參與過同樣的「沉車裹頭」，他堅定地踩下了油門衝向潰口，「因為我是團洲垸的人啊」。

瀟湘晨報報導，一段視頻5日在網上引發關注，團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。

胡躍的卡車，就是其中之一。

這不是胡躍第一次參與「沉車裹頭」封堵大堤。八年前，華容縣新華垸發生潰口，胡躍與十餘名卡車司機義無反顧參加抗洪搶險，載滿石頭的卡車墜入水中之前，他們從駕駛室跳下，被大家稱為「卡車敢死隊」。

胡躍今年54歲，開了20多年卡車，是地地道道的團洲垸人，卡車是一家餬口的主要營生。

一聽說發生管湧，胡躍立刻開著卡車往決口處趕，當時已有不少卡車司機也聞訊趕來。胡躍將車子掛到一檔，踩一點油門，幾十噸重的卡車緩緩向決口駛過去。他在距離兩、三米的地方快速跳車。為了防止車門被水關閉，外面有人用手幫忙拉著車門。

「東邊共有16台卡車駛入決口」，胡躍的卡車花了30多萬元人民幣（約4萬美元），當他的車子被水沒過時，陣陣不捨湧上心頭。而在八年前，在華容縣新華垸發生潰口時，他也作出了同樣的選擇。

胡躍位於團洲垸的房子也被淹了，但他顧不上回家收拾。他認為自己是團洲垸的人，因此有責任和義務。「其實我還好，家中大多是我的一些衣物和家具電器」。

但是，網上對於華容當地以卡車投水的方式堵決堤口有不少質疑，認為「簡單粗暴但效果不好」、「至少也要包成沙袋啊，真的是形式主義害死人」、「有這個掛橫幅標語的時間是足夠裝好一卡車沙袋的」。