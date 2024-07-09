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北大「韋神」為洞庭湖水災捐1600萬？ 當地慈善部門回應了

中國新聞組／北京9日電
韋東奕被傳捐了1600萬。（取材自紅星新聞）
韋東奕被傳捐了1600萬。（取材自紅星新聞）

近日，網上出現多個「韋東奕為洞庭湖水災捐款1600萬元」相關內容，網友紛讚北大數學天才「韋神」，也有網友質疑是「謠言」。據查，岳陽、華容縣的慈善部門表示，未查到有1600萬元（人民幣，下同，約220萬美元）的單筆捐款。

來源：YouTube

縱覽新聞報導，網傳文章稱，「韋神」剛給洞庭湖水災捐了1600萬元，自己每個月卻只花300塊錢。一時間，「韋東奕捐款1600萬抗洪」的消息大量傳播，多個相關視頻甚至獲得了數萬點讚。還有網友稱，本次「嫦娥六號」月球採樣軌跡是由韋東奕計算的。

根據媒體報導，韋東奕曾獲2021達摩院青橙獎，獎金高達100萬元，這已經是可檢索到的最大一筆獎金，與網傳的1600萬競賽獎金差距甚遠。而月球採樣軌跡的計算是一個複雜精細的過程，需要多學科的專業知識和團隊合作，網上也並無韋東奕參與其中的相關權威報導。

7月8日下午，記者聯繫到岳陽市紅十字會，工作人員表示並未收到單筆1600萬元的捐款，如收到捐款會進行公示。華容縣慈善總會一名工作人員也表示，並未收到過單筆1600萬元的捐款。

至於「月球採樣軌跡是由韋東奕計算的」，北京大學數學科學學院工作人員表示未曾聽說此事。

據媒體此前報導，2021年5月，有自媒體到北大尋找北大學子給準備高考的考生打氣，期間偶遇看似學生、實為北大教師的韋東奕。當時他頭髮凌亂，不修邊幅，手裡還拿著一大瓶礦泉水和一袋白饅頭。一時間，他質樸、不善言辭的形象和在數學方面令人驚艷的天賦實力形成了反差，被網友稱為「韋神」，紅遍互聯網。

公開資料顯示，韋東奕於2007年升入山東師範大學附屬中學；2008年高一時參加第49屆國際數學奧林匹克競賽，以滿分獲得金牌；2009年高二時參加第50屆國際數學奧林匹克競賽，以滿分獲得金牌；2010年被保送至北京大學就讀；2014年本科畢業後在北京大學碩博連讀；2018年博士畢業後在北京國際數學研究中心從事博士後研究工作；2019年被聘為北京大學助理教授；2021年獲得達摩院青橙獎。

湖南省華容縣洞庭湖大壩潰決後被淹沒的房屋。（新華社）
湖南省華容縣洞庭湖大壩潰決後被淹沒的房屋。（新華社）

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