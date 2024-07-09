3萬字長文 中國財經圈熱議 官方全網封刪

剛過去的周末，中國全社會眼看著洞庭湖的煙波浩渺，財經圈則在熱議一篇長文，這篇長文的題目有點悲涼，是《繁華漸逝：腹背受敵的中國經濟》，文章廣傳兩天，星期天下午已全網失蹤，不過財經圈對之的討論，還沒有歇止。

中國經濟和社會議題，近年都會熱傳「小作文」，即適合網路傳播的文章，篇幅不長、內容和題目都語不驚人死不休。《繁華漸逝》這篇熱文可不是「小作文」，而是3萬字的長文，加上圖表和參考書目，有50頁之厚。作者也說，他是用14個月的時間來寫的，所以讀起來要用一小時，但「如果完全讀懂，能受益30年」。

3萬字長文要想讀懂，首先要看作者，作者名頭不夠響亮，叫寇文紅，簡單來說是畢業於北京大學的基金經理，他學的是金融學，有博士學位，畢業後輾轉在光大證券 、天冶基金、國聯證券等，都在研究部，近年任中融新機遇靈活配置混合型證券投資 基金的基金經理。

財經圈對寇文紅評價兩極，一種認為他典型的北大生，做研究還行但做市場很糟，屬於養不活自己的基金經理；一種說他不僅基金業績不行，做證券研究十年也沒能紅。風評各異，但用一年多寫出一篇財經分析長文，還是要看其內容。

這篇3萬字長文是真長，簡要的辦法一是看其謀篇布局，一是看其頭尾。這篇長文的結構，是引言來講因何而來；然後用八個「邏輯鏈 」搭起分析框架；然後是大量的理論和實踐結合的分析，來講中國經濟如何陷入困境；最後是例行的政策建議。

文章讀下來，有三個觀感，一是有他自己的觀點，如大量引用辜朝明的「資產負債表衰退」和「被追趕的經濟體」現象的分析，引為其分析框架的內容，但指辜朝明有一定局限和未能深入研究，而作者他才有更深的發現。

二是長文對中國經濟現狀勾勒是毫不留情，他認為一年多來消費增速一直很弱，企業投資意願持續低迷，處於通貨緊縮狀態；M1、M2、社會融資規模、信貸餘額年增速等指標迭創新低；人民幣匯率 貶值壓力巨大；目前中央、地方財政收入都是負成長，國稅部門為了增收，倒查稅收；地方政府債務壓力巨大，無力進行民生投資，紛紛預徵過頭稅，或者增加行政罰沒款；房地產調控政策已經徹底放開，但效果堪憂；全社會彌漫著悲觀的氣氛，自殺、惡性案件增多。

三是他對兩大宏觀調控政策持批判態度，用大量的分析，直指貨幣政策效果日益下降，人行錯誤地堅持所謂的黃金法則，刻舟求劍；財政政策動作緩慢，政府財政吃緊，有心無力。

爭議最大的還是最終政策建議。其建議分兩段，一是「短期需求管理政策」，提出人行大幅下調名義利率、必要時允許匯率更大幅度貶值、為特定居民家庭減稅甚至發放現金刺激消費等五建議；二是「長期的治本之策」，提出「對所有阻礙技術進步的體制、機制進行改革」、「對所有阻礙創新的體制機制進行改革」、「對人口政策、民族政策、宗教政策進行改革。取消民族劃分，全國只有一個民族，鼓勵相互通婚融合。廢除逆向民族主義政策，尤其是對漢族的歧視政策」等五條建議。

寇文紅的長文最後附送給普通人三條忠告，才瀟灑地以小說《飄》中金句「Tomorrow is another day」收尾。不過作者亦馬上「腹背受敵」，文章被官方全網封刪，文中建言則被財經圈打趣嬉笑。