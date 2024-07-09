我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

3萬字長文 中國財經圈熱議 官方全網封刪

香港特派員 李春

剛過去的周末，中國全社會眼看著洞庭湖的煙波浩渺，財經圈則在熱議一篇長文，這篇長文的題目有點悲涼，是《繁華漸逝：腹背受敵的中國經濟》，文章廣傳兩天，星期天下午已全網失蹤，不過財經圈對之的討論，還沒有歇止。

中國經濟和社會議題，近年都會熱傳「小作文」，即適合網路傳播的文章，篇幅不長、內容和題目都語不驚人死不休。《繁華漸逝》這篇熱文可不是「小作文」，而是3萬字的長文，加上圖表和參考書目，有50頁之厚。作者也說，他是用14個月的時間來寫的，所以讀起來要用一小時，但「如果完全讀懂，能受益30年」。

3萬字長文要想讀懂，首先要看作者，作者名頭不夠響亮，叫寇文紅，簡單來說是畢業於北京大學的基金經理，他學的是金融學，有博士學位，畢業後輾轉在光大證券、天冶基金、國聯證券等，都在研究部，近年任中融新機遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

財經圈對寇文紅評價兩極，一種認為他典型的北大生，做研究還行但做市場很糟，屬於養不活自己的基金經理；一種說他不僅基金業績不行，做證券研究十年也沒能紅。風評各異，但用一年多寫出一篇財經分析長文，還是要看其內容。

這篇3萬字長文是真長，簡要的辦法一是看其謀篇布局，一是看其頭尾。這篇長文的結構，是引言來講因何而來；然後用八個「邏輯鏈 」搭起分析框架；然後是大量的理論和實踐結合的分析，來講中國經濟如何陷入困境；最後是例行的政策建議。

文章讀下來，有三個觀感，一是有他自己的觀點，如大量引用辜朝明的「資產負債表衰退」和「被追趕的經濟體」現象的分析，引為其分析框架的內容，但指辜朝明有一定局限和未能深入研究，而作者他才有更深的發現。

二是長文對中國經濟現狀勾勒是毫不留情，他認為一年多來消費增速一直很弱，企業投資意願持續低迷，處於通貨緊縮狀態；M1、M2、社會融資規模、信貸餘額年增速等指標迭創新低；人民幣匯率貶值壓力巨大；目前中央、地方財政收入都是負成長，國稅部門為了增收，倒查稅收；地方政府債務壓力巨大，無力進行民生投資，紛紛預徵過頭稅，或者增加行政罰沒款；房地產調控政策已經徹底放開，但效果堪憂；全社會彌漫著悲觀的氣氛，自殺、惡性案件增多。

三是他對兩大宏觀調控政策持批判態度，用大量的分析，直指貨幣政策效果日益下降，人行錯誤地堅持所謂的黃金法則，刻舟求劍；財政政策動作緩慢，政府財政吃緊，有心無力。

爭議最大的還是最終政策建議。其建議分兩段，一是「短期需求管理政策」，提出人行大幅下調名義利率、必要時允許匯率更大幅度貶值、為特定居民家庭減稅甚至發放現金刺激消費等五建議；二是「長期的治本之策」，提出「對所有阻礙技術進步的體制、機制進行改革」、「對所有阻礙創新的體制機制進行改革」、「對人口政策、民族政策、宗教政策進行改革。取消民族劃分，全國只有一個民族，鼓勵相互通婚融合。廢除逆向民族主義政策，尤其是對漢族的歧視政策」等五條建議。

寇文紅的長文最後附送給普通人三條忠告，才瀟灑地以小說《飄》中金句「Tomorrow is another day」收尾。不過作者亦馬上「腹背受敵」，文章被官方全網封刪，文中建言則被財經圈打趣嬉笑。

證券 投資 匯率

上一則

內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

下一則

港一年內規管網約車平台 嚴打「白牌車」

延伸閱讀

法媒指稱 中國第四艘航艦仍將採常規動力

法媒指稱 中國第四艘航艦仍將採常規動力
中國外匯存底 較上月減96.8億美元

中國外匯存底 較上月減96.8億美元
央視控美國與五眼聯盟認知作戰 捏造「伏特颱風」

央視控美國與五眼聯盟認知作戰 捏造「伏特颱風」
中國人行與金融機構簽借入協議 準備出手為債市降溫

中國人行與金融機構簽借入協議 準備出手為債市降溫

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到