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「我喜歡妳怎不懂」成都女商場被毆 施暴醉漢僅拘5天

中國新聞組／北京8日電
女子在商場突遭陌生男子從後擊打頭部。（視頻截圖）
女子在商場突遭陌生男子從後擊打頭部。（視頻截圖）

四川成都一名女子日前在商場突遭陌生男子從後擊打頭部，當她要求對方道歉時，該男子卻稱「我就是要打你」，她更遭對方踢倒。女子入院檢查後，被診斷為腦震盪。女子透露，打人者已被警方拘留五天，但她會繼續上訴維權。

來源：YouTube

香港01報導，被害女子拍片介紹，7月3日與朋友一行三人在商場吃飯，她在餐廳門口等朋友時，遭四名醉漢擊打頭部，她立即要求對方道歉，其中一名中年男子卻稱「我喜歡你，怎麼不懂呢」。

她質問陌生男子為何要打人，對方卻稱「我就是要打你」。當事主再次要求打人者道歉時，對方更踢倒她並稱「我道什麼歉，我就要打你」，看到女子的朋友從飯店出來拿手機拍攝取證，三名同行男子更搶走女子手機。

女子表示，四名醉漢全程嬉笑，完全沒有道歉，打人者更威脅稱「今天就玩你們三個又怎麼樣，花錢玩你們都可以，你不要在那跟我狂，我今天就要弄死你」。

女子拍視頻稱自己被打到腦震盪、頭部損傷，腰部損傷。（視頻截圖）
女子拍視頻稱自己被打到腦震盪、頭部損傷，腰部損傷。（視頻截圖）

女子事後報警求助，入院檢查後被診斷為腦震盪、頭部損傷，腰部損傷。

7日，女子拍片稱，4日接到警方通知打人者已被捕，對方代表提出和解，但她拒絕和解並要求等待警方判斷。7日，警方通知女子做傷情鑑定。

女子表示，若打人者最後只被拘留五天，她一定會繼續上訴，「如果在公共場合毆打和騷擾別人的違法成本這麼低，我想知道未來每一個人怎麼去保護自己呢」。她透露，近日一直收到大量威脅和辱罵的信息，但她相信警方會有一個公平公正的結果。

事件引發網民熱議，「這和唐山事件一樣必須追究到底」、「才五天，這麼離譜」、「法律面前人人平等，這句話就像個笑話」、「犯罪成本這麼低？」

打人者向被打女子稱「我喜歡你，怎麼不懂呢」。（視頻截圖）
打人者向被打女子稱「我喜歡你，怎麼不懂呢」。（視頻截圖）

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