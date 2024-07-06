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中國田協公示奧運名單 鞏立姣5度出戰 蘇炳添因傷缺席

中國新聞組／北京6日電
鞏立姣將五度出戰奧運，圖為她在今年世界田聯鑽石聯賽廈門站女子鉛球賽奪冠。（中新社）
鞏立姣將五度出戰奧運，圖為她在今年世界田聯鑽石聯賽廈門站女子鉛球賽奪冠。（中新社）

中國田徑協會日前公示巴黎奧運會參賽名單，其中將第五度出戰奧運的東京奧運會女子鉛球冠軍鞏立姣，預料將肩負領軍重責。令人意外的是，中國短跑名將蘇炳添由於傷病和身體狀態因素，宣布將缺席今屆比賽。

來源：YouTube

香港文匯報報導，根據中國田徑協會公示的名單，在上屆奧運取得2金2銀2銅戰績的中國田徑軍團，今屆將合共派出54名運動員參賽，其中男、女各27人，會參加田徑48個小項中27個小項的比拚，而女子鉛球、女子鏈球、男子110米欄、男子撐竿跳高、男子跳遠、男子三級跳遠以及男女馬拉松、男女競步等項目上均實現滿額（3人）參賽。此外，本屆奧運會國家隊在一些小項上填補了長期空白，同為杭州亞運會冠軍的王琦和熊詩麒，將分別參加男子鏈球、女子跳遠比賽。

在今屆比賽中，女子鉛球運動員鞏立姣相信會是領軍人物，現年35歲的她將第五次參加奧運會；在上屆東京奧運會站上最高領獎台後，鞏立姣仍在為突破21米的夢想衝刺；而於本季比賽中，鞏立姣的最好成績為19米98，排名世界第6位，與東京奧運會奪冠成績20米58還有一定距離，鞏立姣表示，她此次目標是「爭冠軍、保前三」。

除了鞏立姣，女子鐵餅世錦賽冠軍馮彬也是焦點所在，她的個人最好成績67米89排名世界第3位。至於上屆奧運會亞軍王崢，此次則將帶領兩名小將亮相女子鏈球賽場。中國女子競走方面，馬振霞、楊家玉、劉虹今年在世界大賽上都取得不錯戰績，有望衝擊獎牌。

男子方面，謝震業將參加男子100米、200米和4×100米接力項目；東京奧運會男子三級跳遠銀牌得主朱亞明、2022年俄勒岡田徑世錦賽男子跳遠冠軍王嘉男，亦會是國家隊在田徑項目的焦點人物。

中國短跑名將蘇炳添由於傷病和身體狀態因素，宣布將缺席奧運。（中新社）
中國短跑名將蘇炳添由於傷病和身體狀態因素，宣布將缺席奧運。（中新社）

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