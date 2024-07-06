山東龍捲風釀5死83傷 民眾嚇傻「以為世界末日」

山東東明出現龍捲風，有車輛被颳走，大量房屋屋頂和外牆被捲走。（取材自南方都市報）

受強對流天氣影響，山東省菏澤市東明縣、鄄城縣等地5日下午出現龍捲風 ，目前統計已造成5人死亡，83人不同程度受傷，有2820間房屋受損、6.09萬畝農田受災、48條供電線路損壞。狂風肆虐下，路上許多樹木倒塌、車輛被吹翻、大量房屋屋頂和招牌被捲走，連水產冰箱貨櫃都被吹走。民眾被突如其來的異常氣候嚇壞，「以為世界末日了」。

山東菏澤市東明縣、鄄城縣等地5日下午出現強對流龍捲風自然災害，多家房舍被強風摧毀。（取材自央視）

綜合媒體報導，5日14時30分左右的這場龍捲風範圍涵蓋東明縣城關街道、菜園集鎮、沙窩鎮，造成部分地區停電，東明縣委、縣政府迅速啟動應急響應，第一時間成立由公安、應急、衛健、消防、民政等部門組成的應急指揮部，全力開展救援，受傷群眾已及時送醫救治，其他具體受災情況正在進一步核查中。

村民張先生（化名）表示，「之前一直下著小雨，突然整個天變成漆黑」、當時一片灰色的風將地面雜物捲向空中颳過來，然後很快地從東向西掃了過去，他家屋頂的瓦片大部分被掀翻，窗戶玻璃也破了。有人家裡的冰箱及水產也都被颳走，「嚇得我躲到洗衣機下，以為世界末日了」，還有人說自家小區旁基建廣場的集裝箱也都沒了。

另據央視報導，災情發生後，山東省市縣全面展開救災工作，組織省市縣醫療專家對受傷人員全力進行救治；逐戶排查並及時轉移和妥善安置受災群眾；抽調專業力量，對居民房屋、基礎設施受損情況進行全面調查和連夜搶修，目前道路、供電、用水、通訊等已基本恢復。