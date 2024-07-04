川男拒公司勸退 被關小黑屋「上班」4天沒電、沒手機

四川傳出一公司為了逼退員工，將其關入小黑屋「無所事事」4天；圖為示意圖。（路透）

要讓員工自願離職該怎麼做？成都一網路公司不願意付解除勞動賠償金，反而將員工關入小黑屋4天，「沒有電腦、沒有燈、沒有同事、手機…」，變相逼迫離職。網民批評該公司把勞動法踩在地下，根本是「非法拘禁」。

上游新聞報導，廣州多益網絡公司在社交平台發文，認為成都高新技術產業開發區人民法院對其子公司成都利為網絡公司與前員工劉男勞動仲裁一案判決有誤，但一審判決書裡有個小細節卻引起網民注意。

判決書內容顯示，利為網絡以劉姓員工出現嚴重工作失職、嚴重違反公司規章制度為由，要求判決不支付違法解除勞動合作賠償金；劉姓員工則出具證據，要求利為網絡進行賠償。

劉姓員工稱2022年12月26日，因拒絕被勸退，他被關了4天「小黑屋」。「沒有電腦、沒有燈、沒有一個同事，拒絕安排任何工作內容，並沒收其手機，取消其進入辦公場所的權限，變相逼迫離職……」這種情況一直持續到12月30日，劉男的妻子報警，利為網絡公司才出具了辭退通知書。

劉姓員工的代理律師——四川昱坤合律師事務所的鄧秀律師說明了小黑屋的經過。

2022年12月26日，在勸退之事談崩之後，利為網絡取消了劉男的門禁權限，他上班的樓層就進不去了，給他安排到了別的樓層的一個小房間裡。小屋裡只有桌子和椅子，沒有任何辦公設備，也沒有正常供電。26日-30日，劉男都是正常上班。

報導指出，有網友認為關小黑屋勸退涉嫌非法拘禁，利為網絡的代理人則稱，門沒有上鎖，劉男可以自由出入、上廁所。鄧秀解釋，在公司勸退的階段，如果劉男沒有準時準點去上班，公司肯定會以遲到、早退、曠工等為由，對他進行辭退，所以他只能每天待在小房間裡。公司最早說要對他進行培訓，但那幾天裡沒有任何一個同事去做培訓，也沒有給他任何資料。

在廣州多益網絡發布微博 之後，利為網絡並未與員工方進行溝通，鄧秀說，「他們（利為網絡）自始至終都是拒絕溝通的，包括拒絕了法院組織的調解」，因此他們已經做好二審的準備。