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中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

中國新聞組／北京3日電
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

火星研究將有新進展？中國科學家發現一種生長在荒漠中的苔蘚可以在模擬火星嚴酷嚴境下存存，這可能將幫助人類在火星上建立全新的生態系統。

環球時報引述衛報報導，該成果來源於中國科學院團隊在科學期刊「創新」第五卷第四期上發表的一篇論文。

中科院團隊指出，名為「齒肋赤蘚」的荒漠苔蘚，可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。為探索齒肋赤蘚在類似火星環境中的生存情況和恢復能力，研究團隊專門建立了一個壓力、溫度、氣體和紫外線輻射與火星相似的實驗環境進行測試。

研究結果表明，齒肋赤蘚能在-80°C下生存長達5年、在-196°C超低溫下生存30天，甚至在經受伽馬射線輻射後還能在正常條件下再生。不僅如此，它還能從幾乎完全脫水的狀態中迅速恢復。

研究團隊指出，齒肋赤蘚的堅韌特性，與其獨特的結構和生物特徵有關。該植物的特殊形態賦予其能夠減少水分蒸發、反射強烈日照以及高效吸水的特點，使其能最大限度地吸收和利用十分有限的水分。此外，它還能夠在條件十分惡劣的情況下「休眠」，以保留其生存所需的關鍵養分。

報導指出，多位外國專家讚賞中科院團隊的研究成果。

美國佛羅里達大學的苔蘚專家麥克丹尼爾認為，培育陸地植物是任何一項長期太空任務的重要組成部分。雖然沙漠苔蘚不能食用，但它可以在太空中提供其他重要服務。非營利機構SETI研究所的科學家祖潘斯卡也稱，苔蘚可以幫助豐富和轉化火星表面的岩石物質，使其他植物能夠生長。美國維拉諾瓦大學的愛德華·吉南教授也高度評價了該研究成果。

中國科研團隊在科學期刊「創新」上發表研究論文。（取材自環球時報）
中國科研團隊在科學期刊「創新」上發表研究論文。（取材自環球時報）

火星 太空 低溫

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