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中毒後，你會看見這個… 雲南「菇勇者」試毒大會 評論區精彩

中國新聞組／北京3日電
食用過多見手青會產生中毒反應。（取材自百度百科）
食用過多見手青會產生中毒反應。（取材自百度百科）

「吃菌需謹慎」當手機傳來防中毒簡訊後，雲南的「菇勇者」們面露微笑：一年一度吃菌子的季節到了。手上的菌子中毒風險圖似乎成為吃貨眼中的尋寶圖，邁開大步就要往森林前去。古有神農氏嘗百草，今有雲南人嘗百菌，但是，一個是試藥，一個則是試毒。

來源：大貓來辣

自媒體「小柴侃侃」報導，雲南人愛吃菌是舉國皆知，說都雲南人有「三熟」：對菌熟、要煮熟、去醫院的路要熟。雲南的菌子不僅味道鮮美，更有著讓人意想不到的副作用。

雲南發出的吃菌防中毒簡訊。（取材自鬼谷子思維）
雲南發出的吃菌防中毒簡訊。（取材自鬼谷子思維）

「菇勇者」們提起「試毒大會」，雲南的網民個個有話要說，曬出五花八門的試毒經歷。

「中毒後，你就會看見小人」，有網友說，中毒後，竟然在醫院裡的牆上看到電影「小兵張嘎」，他還因此笑個不停。

還有網友說，吃完小雞燉菌後參加考試。別人做題，他卻感覺自己左右搖擺在划船，甚者一家人都中毒後，一起在家裡划起船，上演家庭版的「水上樂園」。

另一位資深「試毒」網友說：「中毒越深，看到的畫面越絢麗多彩」，連連昂貴的VR眼鏡都省了，「畫質高，音質好」。

多張病床都是吃菌子中毒的病人。（取材自鬼谷子思維）
多張病床都是吃菌子中毒的病人。（取材自鬼谷子思維）

報導指出，雲南的醫院也沒閒著，菌子採摘的季節一到，急診科接診人數直線飆升。遇到一家人來洗胃也不足為奇，甚至是10張病床裡有8張是吃菌子中毒的。有經驗的醫師甚至可以通過病人的症狀，判斷出他吃了哪種有毒菌類。

吃菌中毒了，雲南人永遠是第一時間先反思自己，「肯定不是菌子有毒，肯定是我沒炒熟」。

當所有理由都用盡，雲南人最後的倔強是：只怪我體質不好，不適應那個菌子。

反正，「中毒年年有，今年還得吃」。

來源：YouTube

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