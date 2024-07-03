人氣IP泡泡瑪特駕到 泰部長接機 成另類「中國女明星」

中國知名潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）旗下人氣IP─LABUBU得到泰國官方授予的「神奇泰國體驗官」榮譽稱號，日前造訪泰國時還獲部長級接機的尊榮待遇。 （歐新社）

日本熊本熊小心了！這個全球知名的吉祥物出現了強勁對手，中國知名潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）旗下人氣IP─LABUBU日前亮相泰國 曼谷，更得到泰國官方授予的「神奇泰國體驗官」榮譽稱號。

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觀察者網報導，LABUBU於1日造訪泰國，官方不僅舉辦了盛大的歡迎儀式，泰國旅遊與體育部部長瑟姆薩·蓬帕尼更親自接機，消息衝上新浪微博熱搜第一，不少潮玩圈的網友對LABUBU「火到國外」、「混跡外交圈」感到驕傲，也有網友藉此機會首次認識了這位「中國女明星」。

新晉「神奇泰國體驗官」的LABUBU將開啟為期一周的「奇遇泰國」之旅，瑟姆薩·蓬帕尼表示，LABUBU將穿著泰國傳統服裝，體驗美麗的旅遊景點，品嘗膾炙人口的美食，並學習泰國文化禮儀，創造珍貴而特別的回憶。

據悉，LABUBU是泡泡瑪特簽約藝術家龍家升（Kasing Lung）創作的北歐森林精靈形象，它們有9顆牙齒和直立的尖耳朵，性格調皮又樂觀。LABUBU和它們的精靈朋友組成了THE MONSTERS精靈天團，擁有超高人氣，連南韓 人氣女團BLACKPINK成員Lisa也十分喜愛。

其中，LABUBU是泡泡瑪特城市樂園（POP LAND）的人氣角色，2023年9月26日，中國首個潮玩行業沉浸式IP主題樂園POP LAND正式在北京朝陽公園開園。泡泡瑪特旗下人氣IP形象紛紛化身能夠「動起來」的明星朋友，大大提升了IP的互動感，LABUBU以其調皮可愛的性格圈粉無數。

經營數據顯示，2023年全年，THE MONSTERS系列IP營業收入3.68億元，同比增長39.9%，成為企業目前最受歡迎的大型IP之一。

截至目前，泡泡瑪特線下門店已落地新加坡 、馬來西亞、泰國、越南等多個東南亞國家，未來還將布局印尼、菲律賓等潛力市場。

2024年，泡泡瑪特預計在眾多世界知名街區開出線下門店，接下來法國巴羅盧浮宮店、意大利米蘭店、荷蘭阿姆斯特丹店、南韓明洞店都將正式開業。