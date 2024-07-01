2小時車程縮短至30分鐘？深中通道開通首日「狂塞5小時」

「深中通道」6月30日通稱，號稱深圳至中山的車程將從原本約2小時縮短至30分鐘，結果開通首日就塞車長達五個小時。（新華社）

連接深圳與中山兩地的「深中通道」6月30日開通，號稱深圳至中山的車程將從原本約2小時縮短至30分鐘。結果開通首日吸引大批民眾搶頭香，導致深中通道大塞車，許多人在車陣苦塞了五個小時，不少人一抵達中山就得立即再搶搭巴士返回深圳。

綜合香港 媒體報導，深中通道開通首日就大塞車，首批下午3時由深圳出發的巴士，一直到晚間8時才抵達中山。中山市交通局緊急向乘客派發零食和水，並開放乘客補票，承諾會讓乘客都能趕上晚間9時30分的末班巴士返回深圳。不少乘客一下車，就得立刻準備再度上車返回深圳。

一名從香港前往深圳體驗首班巴士的香港大叔就表示，他是搭乘下午3時40分發的車，花了四個多小時才抵達，他一下車就準備再搭巴士返回深圳，「我人生路不熟，我現在都不知怎樣返香港」，「我現在也都未吃飯啊」，「我現在不想講啦」。

香港大叔一臉生氣地向當地職員查詢回深圳的方法，並向對方抱怨稱「我都不知你們搞成這樣」。

不少乘客預計稍作休息後就返回深圳。王大姐帶了六個家人同行，她表示自己提前兩天買票，原本預計搭下午3時出發的車，下午在中山逛逛並品嚐美食，然後搭末班晚上9時30分的車回深圳。她以為車程預計只要1小時不到，結果連行動電源都沒帶。

雖然深中通道訂明全程不能停車拍攝風景，但途中還是有不少車停在路邊拍日落，更有人站在車上擺拍。王小姐等巴士乘客批評，「就是有這些人才會塞車」。王小姐表示，希望未來政府能有更好的規畫和改善。

因為深中通道塞車，跨市巴士在途中有不少乘客都要求回程，深圳巴士集團工作人員有在車上統計欲回程的人數，更有一些巴士立即掉頭回程。但即使有不少巴士上的多數乘客要求立即回程，巴士最終仍走完全程。

此外，當巴士抵達中山時，已經是晚間8時多，現場不少民眾火氣非常大，有來自東莞的民眾大罵，「深圳11點都還有公交，你們中山現在就有沒有公車了，配套能不能做好。」還有港人對於通車首日就遇上大塞車，坦言坐到悶死了，「鬼叫自己貪新鮮，自作自受！」。

據廣東省交通集團消息，深中通道開通後第一個小時，中山、深圳兩側共有超7000車次通過。

中旅社董事總經理陳瑞東指出，深中通道開通對業界組織更多前往中山的旅行團提供便利，開通前已收到大量中山旅行查詢；中旅社6月30日有30個前往中山的旅行團，全數改走深中通道，「相關旅行團反應理想，逾300個名額一早已被預訂」。

對於大塞車是否影響團員心情，他坦言「第一日真的沒辦法」，希望未來運作順暢後不會再出現嚴重塞車，「若在節假日，我們亦會向顧客清楚說明有別的路線選擇。」