深中通道通車 中國「基建狂魔」又上新 集多個世界之最

6月30日，深中通道（深圳至中山跨江通道）通車試運營前，深中通道建設者及家屬乘車參觀深中通道。圖為建設者專列車隊行駛在深中大橋上。（中新社）

深中大橋正式通車試運營，據報導，這是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程，創下了多項「世界之最」，不僅是中國「基建狂魔」又上新，中國交通建設股份有限公司總工程師表示，「拿下港珠澳大橋，世界上已經沒有什麼中國人不能造的橋」。而在通信方面也是無縫覆蓋，在深中通道向海平面之下39米沉管隧道行駛，手機5G 信號依然滿格。

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據每日經濟新聞報導，深中大橋全長2826米，創下多項「世界之最」。主跨達1666米，是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋。橋面距離海平面高達91米，相當於30層樓高，是目前世界最高通 航淨空的海中大橋。主塔高270米，相當於90層樓高，是目前世界上最高的海中橋梁主塔。單個錨碇重約100萬噸，面積相當於17個國際標準籃球場，是當前世界上最大海中錨碇。

由於身處珠江口颱風頻發區，團隊研發了全新的氣動外形，將大跨整體鋼箱梁懸索橋的顫振臨界風速，提高到世界最高的88米/秒，能抵禦17級颱風。

「拿下港珠澳大橋，世界上已經沒有什麼中國人不能造的橋。」此前，中國交通建設股份有限公司總工程師、港珠澳大橋島隧工程師林鳴如是稱。

深中隧道是世界最長的雙向八車道海底沉管隧道、世界首例水下高速公路樞紐互通-機場互通立交，建設中曾連續7節沉管毫米級對接。深中通道沉管隧道由32節自重約8萬噸的巨型沉管首尾相接而成。為讓這些龐然大物安穩入海，建設中採用了深層水泥攪拌技術（DCM）和被稱為「水下3D打印機」的海底整平船等技術裝備，保證隧道建設不受沉降、泥沙回淤影響。

沉管安裝技術負責人、中交一航局深中通道項目部常務副總工寧進進說，DCM工藝的應用，不僅解決了深中通道的施工難題，還打破了國外的技術壟斷，證明我們擁有足夠的自主創新能力。

據了解，中交集團2016年赴南韓 考察DCM技術，韓方曾拒絕深入講解，同時禁止中方技術人員近距離接觸DCM施工船。

另據大公報報導，乘坐大巴進入深中隧道向海平面下39米沉管隧道中行駛，手機5G信號滿格，在伶仃洋中央網上「衝浪」暢通無阻。深中隧道實現信號無縫覆蓋，增設365套衛星導航的模擬發布設備，確保整個隧道內無死角地發射北斗衛星相同制式的類導航系統。司乘人員可跟地面一樣的精準定位和衛星導航服務。

乘車進入隧道時，眼睛幾乎沒有察覺到變化。這得益於隧道內均勻分布了9000多個LED燈。一段150米的天幕，將藍天白雲投影到隧道頂部，提高了司乘人員在隧道行車的舒適性。