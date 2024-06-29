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驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

中國新聞組／北京29日電
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

數學天才少女驚喜劇變驚悚劇？江蘇17歲中專女學生姜萍日前闖進阿里巴巴全球數學競賽決賽，震驚全網，但姜萍一直未露面，網路傳言不斷。繼被爆她在校數學月考僅83分後，又傳出是姜萍老師王閏秋借姜萍帳號參賽，為此還拘禁姜萍，連北大數學系教授也質疑，籲姜萍出面自證清白。

澎湃新聞報導，繼6月27日漣水縣教育體育局就涉姜萍問題進行答覆，以及北大北京國際數學研究中心教授袁新意的「姜萍事件的疑點分析」一文引發關注後，6月28日漣水縣人民政府官網「領導信箱」欄新增了多條與姜萍相關的諮詢，其中一條內容中提到「當前社會對姜萍參加阿里巴巴全球數學競賽取得預賽12名的成績普遍存疑」，並希望漣水當地教育部門對「姜萍的成績是否是其老師借用姜萍註冊的帳號進行刷分的結果」等情況展開調查。漣水縣-領導信箱」回覆：「目前正在調查辦理，後續我們將及時告知辦理情況。」

姜萍的數學老王閏秋。（取材自澎湃新聞）
姜萍的數學老王閏秋。（取材自澎湃新聞）

此前的6月27日，袁新意在「姜萍事件的疑點分析」一文中進行了「作弊的可能性分析」，其中一種可能是，姜萍的數學老師以姜萍的身份註冊另一個參賽帳號，用兩個帳號參賽，以便在決賽中有兩次機會讀題並答題，以提升決賽成績。

「如果姜萍有真才實學，而她想要證明自己的清白，那是非常容易的事情，因為數學的會與不會是非常容易判定的。」袁新意寫到，姜萍只需要在網上直播講解自己初賽的題目是怎麽做的，或找3-4個知名的數學教授組織一個正式的數學面試，只需半個時就可以證明她的清白和實力。

對此，網友回應「為什麽不調查其他人，就因為她是一個大專生」、「如果姜萍是985或211學校的，這些閒的蛋疼的網友是不是就沒那麽閒了」、「這事情愈來愈魔幻了」、「老師用他的身分證註冊了多個帳號刷題，沒想到被一頓操作玩大了？」

教育部

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