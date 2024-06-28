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我來救…冀童墜15米井 1米男挺身而出 下井那刻如巨人

中國新聞組／北京28日電
趙成龍救人現場。（視頻截圖）
趙成龍救人現場。（視頻截圖）

河北衡水日前有一名3歲男童墜入15米深井，但因井口極窄成年人無法進入，患矮小症（或稱侏儒症）村民趙成龍挺身而出將其救出；今年30歲、身高僅約一米的趙成龍，網民稱讚他見義勇為，「此刻他成為整個村最高大的人！」、「小小的身軀卻有大大的能量」，「身高1米，但下井那一刻他就是巨人」，「人生而偉大的不是外表，而是內心。」

影音來源：YouTube

綜合北京青年報、香港01報導，消防接獲報警後趕赴現場，發現井口極窄無法進入，此時，身患矮小症的村民趙成龍挺身而出，主動提出下井救援，並說「我個子小，讓我試一試」；為減少井壁對皮膚的摩擦，趙成龍在皮膚上塗抹食用油，下井後成功將繩套套在被困男童身上，整個救援過程歷時5小時。

男童被救出後在醫院觀察了一晚，除皮膚擦傷外，身體並無大礙，次日就出院了。

有網民評論表達敬佩，「從小到大不知道受到過多少冷眼和嘲笑吧，還能這麼大義善良，很佩服」，也有網民建議「給予實質性的物質獎勵，可以申報見義勇為」；另有人稱，為何常有墜井意外發生，「這樣的深井為啥沒有安全措施」。

趙成龍平時以打零工為生，主要做織網等手工活， 這次因為善舉獲得榮譽證書和人民幣5000元（約688美元）的獎金。

現場。（視頻截圖）
現場。（視頻截圖）
趙成龍。（取材自微博）
趙成龍。（取材自微博）

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