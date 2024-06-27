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遠東控股徵才 老董蔣錫培：不婚者不錄用 網炸鍋

中國新聞組╱綜合報導
遠東控股集團有限公司創始人、董事局主席蔣錫培。(取材自中國企業家雜誌)
遠東控股集團有限公司創始人、董事局主席蔣錫培。(取材自中國企業家雜誌)

遠東控股集團有限公司創始人、董事長蔣錫培，日前出席在上海舉辦的2024正和島案例共學年會，其演講的內容提到，遠東的招工政策是「承諾生育三孩優先錄用」，不想結婚的就不錄取，一席話引發網路熱議。

深圳新聞網報導，蔣錫培在談及該公司的招工政策時透露，「承諾生育三孩優先（錄用）」，他還說，「無論你多麼優秀，如果不想結婚或者結婚只想生一個孩子、兩個孩子，遠東不招你」。

他還提到了公司的生育獎勵措施，凡是生到第三胎的員工，公司獎勵21萬元，蔣錫培強調「孩子多的優先重用」。

「三年兩頭生孩子，很多人講還要不要工作？」對於年輕人擔心生育影響工作的現狀，蔣錫培直言，「在遠東完全不用擔心，機會還會更多」。

對此，網友紛紛表示該公司是「歧視性企業」，「企業就是要找優秀的員工。不結婚生子就不錄用？優秀員工不會喜歡這種偏離正常狀態的企業」、「孩子多也不代表家庭管理好啊」。不過也有人說，「大部分企業是歧視女性生孩子的，你要是去應聘說上班後還要生二胎三胎，沒哪個企業會要你的，應聘時企業也會擔心你沒有精力放在工作上而去拒絕你」、「他這是在用一己之力幫助國家提高生育率」、「有錢就任性」、「能招我家清潔工小妹不？她生四胎哦」、「50後非常適合這個公司」。

蔣錫培是遠東控股集團有限公司創始人，2023年10月，他以65億人民幣財富位列「2023年胡潤百富榜」第940名。2019年獲得首屆傑出社會企業家獎。

歧視

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