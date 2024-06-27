「客流量不足」 海南1高鐵站建成14年仍未運營 四周雜草叢生

閒置14年的海南和樂站。(取材自第一財經)

中國多地財政被爆吃緊，這也影響了各地高鐵站的運營。據統計，全國至少有20多個高鐵站建成後從未運營，或短暫運營後又停止服務，除因經濟規模小、客流量不足外，地方政府無力負擔運營導致的虧損是主因。其中，海南環島高鐵東環段線上的和樂站已建成14年仍未運營，四周早已雜草叢生。

第一財經報導，儘管中國高鐵網路規模全球最大，債務規模也相當龐大，目前建成後未曾啟動運營，或一度啟動運營後再次停止運營的高鐵站，有超過20座，遍布在廣東、廣西、雲南、四川、遼寧、北京、山東、安徽、河南 、湖北、湖南、江蘇、浙江等全國多地。

其中海南環島高鐵東環段線上的和樂站，建成14年仍未運營，四周早已雜草叢生，「和樂站」標牌已不見蹤影，一名工作人員透露，和樂站未投入運營，客流量不足是主要因素之一。

報導稱，海南省萬寧市和樂鎮是著名的魚米之鄉，然而整個小鎮人流稀少，當地著名投資 超4億元的港北大橋也只有少量車輛行駛；當地人說，和樂鎮既沒有房地產業，也沒有規模以上的工廠，旅遊景點也尚未充分開發，很少有外地人來遊玩或做生意。

高鐵站閒置無疑是種浪費，目前無法查詢到建設和樂站投資了多少資金，但規模和該站相近的儋州市海頭站投資超過4000萬元(人民幣，下同，約551.6萬美元)，該站也曾閒置多年，後經當地政府努力，終於在去年12月開通運營。一名工作人員表示，「關鍵問題就是錢」。

高鐵站運營後的收支是核心。2023年7月14日，海南省發改委曾透露，經與鐵路部門溝通，海頭站日客流量不足百人，開通運營後鐵路部門虧損嚴重，是制約海頭站啟用的主要原因。如要開通，需儋州市補貼約500萬元。