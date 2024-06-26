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洪水沖來「豬堅強」 卡空調外機12小時獲救

中國新聞組╱綜合報導
隨洪水漂來的豬，掛在二樓的空調機上。(視頻截圖)
隨洪水漂來的豬，掛在二樓的空調機上。(視頻截圖)

廣東梅州市梅縣區松源鎮橋市村曾屋在洪水退去後，四處都是淤泥，而最受矚目的還是因為洪水出現在村裡的「豬堅強」，牠第一次出現在曾屋是6月17日，趴在村民二樓的空調外機上12小時活了下來。

現代快報報導，入汛以來，梅縣區降雨量較常年同期偏多76%，特別是6月16日，松源河發生有實測資料以來的最大洪水，引發泥石流等自然災害。「豬堅強」就是那晚被洪水沖至曾屋。

村民曾桂強說，那天雨特別大，聽村里老人講，印象中這是百年一遇的大洪水。6月16日當天，洪水流經曾屋的時候，水面高出地面六、七米，曾桂強家中房屋淹水淹到二樓，全家人都躲在三樓，徹夜未眠。

隔天早上，洪水還沒有退，但因母親急於知道老房子受損情況，曾桂強就划了一艘小船出去看看，返回的時候，無意間看到一頭豬趴在對面鄰居家的窗戶上，他說這頭豬原本不屬於曾屋，是被洪水沖至此處，正好卡在空調外機上，這才保下了性命。三個小時過後，水退得差不多了，曾桂強就和村民們合力將這個「外來戶」救了下來。

據報導，村民們便給牠取名叫「豬堅強」，曾桂強說，「發大水是在前一天晚上，我們救牠下來是在第二天早上，牠趴在那裡至少有12個小時，還不知道是從哪被沖來的，能活下來確實很堅強。」曾桂強的母親見狀想收留牠，這一決定也得到一家人的支持。

曾桂強表示，他們一家人會一起將「豬堅強」養大，並一直養下去，雖然現在整個村莊一片狼藉，曾桂強一家還借住在親戚家，但他們在「豬堅強」身上讀懂了生命力的頑強，「一頭豬都能堅強地活著，我們家雖然被淹了，但也應該堅強起來，生活還是會一步步走下去。」

隨洪水漂來的豬，掛在二樓的空調機上。(取材自現代快報)
隨洪水漂來的豬，掛在二樓的空調機上。(取材自現代快報)

洪水

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