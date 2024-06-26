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台農落腳京郊小院 打造有機農活

大陸中心／綜合報導
「一心回鄉」農莊的李嶽峰（右），在大興的田地裡查看土壤情況。（圖／本報北京傳真）
「一心回鄉」農莊的李嶽峰（右），在大興的田地裡查看土壤情況。（圖／本報北京傳真）

京台高速旁，大興區安定鎮有家名叫「一心回鄉」的農莊。10位來自台灣的同胞正和北京當地農民一起，打造有機農業全產業鏈。

在「一心回鄉」農莊，一眼望不到頭的大棚、農田中間有處傳統小院，就是10位台灣同胞在安定鎮的家。

農莊總經理李嶽峰是49歲的台灣基隆人，已經和有機農業打了20多年交道。「這是我們農莊剛剛摘下來的有機黃瓜。」話音未落，「叭」地一聲，李嶽峰把黃瓜掰成兩截，然後輕輕地將這兩截對在一起，黃瓜竟然神奇般地又重新粘到一起了。他拿著其中一段，輕輕晃動，連接的部位也沒斷掉。就像變魔術一樣。

「我當然不會變魔術，掰斷的黃瓜能重新接起來，主要是因為這種黃瓜含有比較多的膠原蛋白。」李嶽峰面前的一排黃瓜，有大有小，有粗有細，筆直的並不多，儘管長相不出眾，可它們表皮很嫩，掰開後更是會竄出一股濃濃的清香味兒。

種出這樣的有機黃瓜，是不是有啥妙招兒？李嶽峰笑著說，這是大自然的功勞。走出小院就是溫室和農田，黃瓜跟高高低低的雜草長在一起，有青有黃、有胖有瘦。種西葫蘆的地裡，菜苗之間隔了半米多。

旁邊地裡種的是菜花，葉子長得也不算好。再往裡走，是一大片雜草地。李嶽峰蹲下來，用手扒開草叢，裡面竟然是一株玉米，再扒開一片草，又發現一株玉米。

李嶽峰說，這種看似懶惰的種植方式，實際上對土壤恢復大有好處，「由於以前農藥、化肥過量使用，這裡曾經是板結嚴重的鹽鹼地。」「一心回鄉」團隊通過各種生態手段，把板結的土地變肥沃。對付雜草，他們不會使用農藥除草劑，而是用機械把草鏟掉、粉碎，再就地埋進土壤裡，通過搭配使用有機肥，讓土壤裡增加微量元素和微生物菌群；菜花、西葫蘆，採取的都是植物間作的方式趨避蟲害，不打藥、不施化肥。

2021年底，「一心回鄉」在北京大興區的農業大鎮—安定鎮扎根。鎮裡為「一心回鄉」減免租金、提供補貼。安定鎮農業方面相關負責人表示，希望通過京台交流，發揮台企在農業方面的優勢特長，促進兩岸農業技術交流互通和產業創新發展。

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