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世界金融論壇2024青島峰會 看好AI創新力

中國新聞組／北京25日電

世界金融論壇2024青島峰會暨2024中國與世界宏觀經濟金融形勢評估學術研討會22日在山東青島舉行。會議吸引來自經濟金融界的專家學者、企業代表相聚一堂，圍繞中國與世界經濟的復甦與增長、人工智能等話題展開研討。

中新社報導，中國財政部原副部長、世界金融論壇和金磚智庫首席顧問朱光耀在作主旨演講時說，中國經濟如何健康、穩定、持續發展，對中國重要，對世界也非常重要。他認為人工智能是推動中國經濟重要引擎，中國發展人工智能，應注重電力產業發展。中國在做好電力產業相關挑戰的應對後，經濟一定能持續健康發展。    

日前發布的「中國新一代人工智能科技產業發展報告2024」顯示，中國人工智能企業數量已經超4000家，成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。 　　

中國銀行原行長李禮輝分享時說，人工智能的出現改變傳統廣告、傳媒等行業發展模式。對此，他提出中國發展人工智能，應堅持基礎設施與核心技術並重的算力建設、「國家隊」與「民營隊」並重的市場主體布局、數量與質量並重的數據共享，以及安全與效率並重的智能金融創新路線、技術攻關與市場運用並重的全球人工智能布局策略。

世界金融論壇2024青島峰會暨2024中國與世界宏觀經濟金融形勢評估學術研討會以「中國與世界經濟的復甦、增長與挑戰、應對」為主題，由世界金融論壇主辦、金磚智庫提供學術支持。

人工智能 財政部

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