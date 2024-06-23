我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓：若俄供應北韓「這項武器」 援烏軍火將不設限

川普稱已選好副手 27日會在總統辯論會亮相

紀念潘金蓮開窗？噱頭會扎堆惹議 官媒要求加強監管

中國新聞組╱綜合報導
自媒體報導中的網絡截圖。(取材自新華每日電訊)
自媒體報導中的網絡截圖。(取材自新華每日電訊)

近年一些地方為打造文旅IP，紛紛從古人「下手」，但不是每個古人、每段歷史都能挖掘出符合現代價值的文化意蘊，以致牽強附會，諸如「紀念劉備托孤1800周年」、「紀念張飛誕辰1855周年」等會議的舉辦就引來浪費公共資源質疑；而在官方帶頭下，民間還出現了「紀念潘金蓮開窗950周年」等奇葩活動，官媒點名批評，要求對這類扎堆的「噱頭會」加強監管。

新華每日電訊報導，今年5月11日，河南省南陽市舉辦了一場「紀念諸葛亮仙逝1790周年座談會」，由南陽市社科聯、南陽文物保護研究院、南陽諸葛亮研究會主辦，南陽市臥龍崗文化園（南陽武侯祠博物館）協辦，來自諸葛亮出生地山東臨沂、躬耕地河南南陽、長眠地陜西漢中「三省三地」的學者共同參與會議，不少網民認為，該會議是「巧立名目的奇葩會議」，主辦方則表示，座談會旨在宣揚和傳承諸葛亮的奉獻精神。

除此之外，原定2023年4月至6月要在重慶和成都召開「紀念劉備托孤1800周年學術研討會」，當時中國海洋大學文學與新聞傳播學院教授王天定公開撰文質疑，「劉備托孤」作為歷史典故本身有一定討論價值，但硬要上升到政治格局、人才思想，太過牽強附會、過度闡釋。經核實，該會議最終沒有舉辦。

據報導，類似會議屢見報端，曹操、司馬懿等歷史人物在各地均被舉辦過相關紀念大會，多次引發公眾熱議。不少自媒體也跟著湊熱鬧，報導「紀念潘金蓮開窗950周年」、「紀念孫悟空誕生1000周年」等研討會，不少網民信以為真，認為「財政飯就是這麼被浪費的」，導致部分地方政府公信力受到損害。

部分地方舉辦「紀念古人」會議的初衷是為提升地方知名度，但往往弄巧成拙。廈門大學公共事務學院院長于文軒表示，相關會議容易以學術研討之名行吃喝玩樂之實，不僅褻瀆學術研究，更是膚淺解讀歷史文化，還浪費公共資源。

專家建議，紀念古人會議層出不窮，需進一步加強審批，提高監管透明度。確需辦會的，應注重特色培育，避免只有噱頭沒有看頭。

南陽舉辦「紀念諸葛亮仙逝1790周年座談會」會場。(取材自微博)
南陽舉辦「紀念諸葛亮仙逝1790周年座談會」會場。(取材自微博)
自媒體「紀念潘金蓮開窗950周年」活動截圖。(取材自微博)
自媒體「紀念潘金蓮開窗950周年」活動截圖。(取材自微博)

河南 博物館

上一則

李玟雕像落成武漢烈士陵園？挨批過頭：歌手夠資格嗎

下一則

香港反送中理大衝突 8人暴動罪成判37至50個月

延伸閱讀

中官媒：若台獨頑固分子不懸崖勒馬 那必定是利劍出鞘

中官媒：若台獨頑固分子不懸崖勒馬 那必定是利劍出鞘
北京推台獨缺席審判 官媒：塑造「境外不是法外」態勢

北京推台獨缺席審判 官媒：塑造「境外不是法外」態勢
中國推台獨缺席審判 官媒：塑造「境外不是法外」態勢

中國推台獨缺席審判 官媒：塑造「境外不是法外」態勢
藍白參加海峽論壇 陸官媒：堅定守護中華民族

藍白參加海峽論壇 陸官媒：堅定守護中華民族

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30

超人氣

更多 >
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」
川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局
又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返
米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」

米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」