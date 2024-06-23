紀念潘金蓮開窗？噱頭會扎堆惹議 官媒要求加強監管

自媒體報導中的網絡截圖。(取材自新華每日電訊)

近年一些地方為打造文旅IP，紛紛從古人「下手」，但不是每個古人、每段歷史都能挖掘出符合現代價值的文化意蘊，以致牽強附會，諸如「紀念劉備托孤1800周年」、「紀念張飛誕辰1855周年」等會議的舉辦就引來浪費公共資源質疑；而在官方帶頭下，民間還出現了「紀念潘金蓮開窗950周年」等奇葩活動，官媒點名批評，要求對這類扎堆的「噱頭會」加強監管。

新華每日電訊報導，今年5月11日，河南 省南陽市舉辦了一場「紀念諸葛亮仙逝1790周年座談會」，由南陽市社科聯、南陽文物保護研究院、南陽諸葛亮研究會主辦，南陽市臥龍崗文化園（南陽武侯祠博物館 ）協辦，來自諸葛亮出生地山東臨沂、躬耕地河南南陽、長眠地陜西漢中「三省三地」的學者共同參與會議，不少網民認為，該會議是「巧立名目的奇葩會議」，主辦方則表示，座談會旨在宣揚和傳承諸葛亮的奉獻精神。

除此之外，原定2023年4月至6月要在重慶和成都召開「紀念劉備托孤1800周年學術研討會」，當時中國海洋大學文學與新聞傳播學院教授王天定公開撰文質疑，「劉備托孤」作為歷史典故本身有一定討論價值，但硬要上升到政治格局、人才思想，太過牽強附會、過度闡釋。經核實，該會議最終沒有舉辦。

據報導，類似會議屢見報端，曹操、司馬懿等歷史人物在各地均被舉辦過相關紀念大會，多次引發公眾熱議。不少自媒體也跟著湊熱鬧，報導「紀念潘金蓮開窗950周年」、「紀念孫悟空誕生1000周年」等研討會，不少網民信以為真，認為「財政飯就是這麼被浪費的」，導致部分地方政府公信力受到損害。

部分地方舉辦「紀念古人」會議的初衷是為提升地方知名度，但往往弄巧成拙。廈門大學公共事務學院院長于文軒表示，相關會議容易以學術研討之名行吃喝玩樂之實，不僅褻瀆學術研究，更是膚淺解讀歷史文化，還浪費公共資源。