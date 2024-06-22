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小楊哥賣茅台翻車 ? 民間鑑定「拔頭」假貨 官方卻說真品

中國新聞組／北京23日電
小楊哥強調賣的茅台都是正品。(視頻截圖)
小楊哥強調賣的茅台都是正品。(視頻截圖)

在直播間買的茅台酒到底是真是假？有男子將瘋狂小楊哥直播間裡的茅台拿到官方單位鑑定為真，卻在第三方機構鑑定為假，還有茅台已遭到拔頭。難道官方鑑定不如民間？三隻羊公司回應，茅台鑑定應該官方機構為準；茅台直營店打假辦也介入調查。

綜合媒體報導，有男子稱瘋狂小楊哥直播間售出的茅台酒，經第三方機構鑑定是假的。當事人稱，生肖茅台瓶蓋可以拔下來把酒換走，32瓶茅台酒中有13瓶已被拔過頭，還有7瓶使用了假瓶蓋和假噴碼。

湖北武漢的張先生也將小楊哥直播間買的茅台送驗。奇異的是，他先送官方茅台打假辦鑑定10瓶茅台為真後，再加碼到小楊哥推薦的「玖到家酒類專營店」買了14瓶用作收藏。但在第三方平台進行鑑定後，發現24瓶茅台中有14瓶為假。

所謂的「茅台打假辦」，就是貴州茅台在各省的茅台直營店開展的便民鑑定服務工作。鑑定為預約制，一次最多鑑定6瓶。每省只有省會城市指定一家直營店，作為固定鑑定點。鑑定師傅由茅台公司專門指派到鑑定位置，「質量肯定有保證」。

涉及此次鑑定的武漢的茅台直營店員工表示，公司目前正在調查此事，不清楚鑑定是否在其門店發生。

報導指出，小楊哥的三隻羊公司表示，所售商品截至目前從未發生過官方鑑定為假酒的案例。作為高價值的特殊品類，鑑定茅台酒應當按照茅台官方公布的打假維權電話到所在的官方鑑定機構鑑別真偽，任何第三方鑑定機構的鑑定結果不具有權威性和法效性。

三隻羊也稱，如在公司直播間購買的茅台酒，出現經官方鑑定為假冒產品的情形，公司會按照相關法律法規的規定先行賠付消費者，並嚴格追究銷售商的法律責任。

小楊哥強調賣的茅台都是正品。(視頻截圖)
小楊哥強調賣的茅台都是正品。(視頻截圖)

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