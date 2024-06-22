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龍佰創始人離世 14歲兒繼承25億元股、34歲女兒實控2家A股

中國新聞組／北京23日電
34歲許冉成為龍佰集團實際控制人。(取材自微博)
34歲許冉成為龍佰集團實際控制人。(取材自微博)

鈦白粉巨頭龍佰集團及其旗下東方鋯業20日同步披露，公司實際控制人變更為許冉。許冉是一名90後，在龍佰集團創始人許剛過世後，她以及14歲的弟弟繼承了許剛百億股價的股份，許冉也成為2家A股實控人。

證券時報網報導，龍佰集團是全球最大的鈦白粉企業。1個月前，龍佰集團董事會公告，公司控股股東、實際控制人、名譽董事長許剛於5月20日因病醫治無效離世，享年61歲。公司當時表示，許剛持有的公司股份將按法律、法規辦理繼承手續。

許剛生前並未訂立遺囑，他生前持有的公司6.27億股股份（占比26.25%），由其女兒許冉繼承5億股，由其兒子許某某繼承1.27億股。

以龍佰集團和東方鋯業當前的股價粗略估算，許冉與其弟繼承的股票市值分別約為101.35億元和25.73億元(約13.9億、3.5億美元)。根據上市公司公告分析，許家小兒子是一位年僅14歲的學生。

由於許家小兒子是未成年人，他因法定繼承取得的上述龍佰集團股份所對應的一切權利，均依法由許冉委託其法定監護人王霞代為行使，並登記在王霞名下。委托期限至他18歲成年為止。

報導指出，許冉合計持有龍佰集團6.27億股股份的表決權，占公司有表決權股份總數的比例為26.25%；龍佰集團還認為，許冉目前擔任公司副董事長、銷售公司總經理，作為公司經營管理決策層的重要成員，因此，公司控股股東、實際控制人由許剛變更為許冉。

由於龍佰集團持有東方鋯業1.82億股股份（占比23.51%，是公司控股股東），許冉也間接入主東方鋯業。

許冉出生於1990年，擁有澳洲麥考瑞大學工商管理專業碩士學位，2014年進入龍佰集團工作。2023年當選為公司副董事長。許剛曾表示，許冉進入公司董事會代表新一屆董事會成員年輕化、知識化、專業化。

澳洲 證券

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