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廣東梅州洪患38死 淤泥及腰、垃圾及動物屍體傳出臭味

中國新聞組／北京22日電
廣東梅州泗水嚴重受災，街道上滿是山洪沖下的樹木。（取材自政知新媒體）
廣東梅州泗水嚴重受災，街道上滿是山洪沖下的樹木。（取材自政知新媒體）

暴雨持續，截至21日15時，廣東梅州平遠縣強降雨災害已造成38人死亡、2人失聯。梅州市高陂村被水流阻斷，成了「孤島」；部分洪水逐漸退去的村落仍斷水斷電，淤泥及腰難清，各種垃圾及動物屍體交雜的臭味和髒亂，讓當地村民和醫師擔心在高溫曝曬下恐引發災後疫情。另福建山區小鎮日降水量達歷史極值，水位半小時升高兩米，有一家六口失聯超四天。

綜合報導，平遠縣自16日起普降大暴雨、局部特大暴雨，引發山體滑坡、洪澇、泥石流等自然災害，造成泗水、上舉、差幹、仁居、東石、八尺、中行、河頭等8個鄉鎮嚴重受災。廣東省委書記黃坤明前往平遠縣督導搶險救災和災後重建工作。泗水鎮是平遠縣受災最嚴重的鄉鎮之一，一度處於交通中斷、通信不暢、斷水斷電的狀態，成為「孤島」，正全力搶修中。

梅州平遠縣東石鎮有民眾拍攝紀錄持續性強降雨過程時，意外錄下一村民剛走過橋1分鐘左...
梅州平遠縣東石鎮有民眾拍攝紀錄持續性強降雨過程時，意外錄下一村民剛走過橋1分鐘左右，橋就被洪水沖垮。（視頻截圖）

據廣東省應急管理廳昨天通報，截至當日8時，全省共提前轉移101579人。廣東海事局維持防汛Ⅲ級應急響應，並實施水上交通臨時管制，廣東轄區共有131個渡口停渡。截至21日8時，全省有8個水文站超警戒，全部為西江流域。 洪峰過境時，水位一度逼近三層樓高，網傳視頻當地一名女子在暴雨中步行過橋後一分鐘，後方的橋樑就被洪水沖垮，觸目心驚。

街上的死雞。（取材自澎湃新聞）
街上的死雞。（取材自澎湃新聞）

化肥店門口有化肥漏出滲入泥水，散發難聞異味。（取材自澎湃新聞）
化肥店門口有化肥漏出滲入泥水，散發難聞異味。（取材自澎湃新聞）

據澎湃新聞報導，梅州水災後，湍溪村一條橫跨閩粵的街道被垃圾和淤泥一分為二，村民謝皚站在街道南側垃圾堆上，聞著高溫下的異味，他和多名村民擔心，村裡斷水斷電，多條進出道路被洪水沖毀後仍在搶修，即使居民日以繼夜以鐵鏟清挖家中淤泥，街上淤泥、垃圾、動物及家禽屍體及破損的化肥袋等混合物清理進展緩慢，在高溫暴曬下可能引發災後疫情。

湍溪村衛生所肖醫師說，事發後他的衛生站物資基本全部都被沖走或泡壞，口罩、消毒藥物等物資無法分派給村民。肖醫生對當下村裡的衛生情況也表示擔憂。

梅州市高陂村被水流阻斷，成了「孤島」。（取材自南方+）
梅州市高陂村被水流阻斷，成了「孤島」。（取材自南方+）

另據紅星新聞報導，福建龍岩市上杭縣降水量突破當地日降水量歷史極值，太拔鎮上遊的灌洋水庫洩洪，水位半小時升高兩米，許多民房一樓被淹，水甚至漫到二樓，村民財產受損嚴重，大水逐漸退去後，又給這個山區小鎮留下了厚五六十厘米的淤泥。當地還有一家六口失聯。當地村民說，「很嚴重，整個太拔村進出的大橋都被水淹了，變成了一座孤島。」

梅州市高陂村被水流阻斷，成了「孤島」。（取材自南方+）
梅州市高陂村被水流阻斷，成了「孤島」。（取材自南方+）

財政部會同交通運輸部已緊急下達1.05億元（人民幣，下同），支持廣東、廣西、浙江、福建、江西、湖南、貴州等7省（自治區）開展公路搶修。中央組織部從代中央管理黨費中給福建、廣東、河南等11個省區劃撥專項資金1.38億元，用於支持防汛抗旱工作。

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