我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

11年前被滅頂 安徽元代古橋這回又被洪水沖毀

中國新聞組／北京22日電
安徽黃山徽州的環秀橋，在洪災中被沖毀。（取材自澎湃新聞）
安徽黃山徽州的環秀橋，在洪災中被沖毀。（取材自澎湃新聞）

安徽省黃山市自19日持續強降雨，千年古村落黃山市徽州區呈坎鎮呈坎村多條河流、水庫水位急升，11年前曾被沖毀有700多年歷史的全國重點文物保護單位環秀橋，20日晚再被洪水沖毀；當地有商戶4年前因洪災虧損千萬，這次又被淹，多家店鋪損失慘重，鏟車救人畫面再現。另廣西桂林象鼻山「鼻子」差點被洪水淹沒，景區已閉園檢查是否受損。

據香港01報導，環秀橋始建於元代，是全國重點文物保護單位，20日晚6時半左右被洪水沖毀的。據了解，在2013年，環秀橋亦曾在洪水中被沖毀，災後在國家文物局的指導下，修復工作於當年底前完成。呈坎村黨總支書記羅志剛表示，目前看來，受損情況相較2013年要輕，「橋面以上的木質結構件大部分被沖走了，具體的受損程度需要進一步評估」。

羅志剛表示，初步檢視環秀橋橋墩主體沒有受損，已找到部分環秀橋的木質結構件，從日後修復的角度來看，應該會比2013年的容易。至於呈坎村的其他文保建築，羅志剛透露雖有部分建築因洪水受淹受潮，但好在水位不深。

公開資料顯示，環秀橋始建於元代，距今已有700多年，橋長26.65米，寬3.85米，高距水位4.55米，2001年6月列入第五批「國保」單位。2013年6月30日，千年古村落呈坎遭受百年不遇特大洪災襲擊，環秀橋被洪水沖毀。之後，當地組織專業施救人員，尋回75%以上的木質構件修復。

4年前因洪災虧損千萬，商戶如今再遇淹水而痛哭。(視頻截圖)
4年前因洪災虧損千萬，商戶如今再遇淹水而痛哭。(視頻截圖)

安徽暴雨使不少商戶受到嚴重災損，一位女商戶在現場大哭說，四年前她就因為洪災損失了千萬，「本以為這次能躲過一劫，沒想到雨水比之前還大，店鋪又被淹了。目前損失已經好幾百萬」，讓她心痛不已。

據央視新聞，截至20日，安徽歙縣全縣2.7萬餘人受災，緊急轉移安置人口3937人，農作物受災面積2547畝。由於水位漲得很快，最深處水位達兩米，多人被困，有好心人開著鏟車救援。一名商戶說，21日凌晨水逐漸退去，但店裡被淹得很嚴重，貨櫃倒在水中，商品也都被泡了。「損失了七家店，目前正打掃衛生。」

安徽歙縣城區多處內澇。(取材自九派新聞)
安徽歙縣城區多處內澇。(取材自九派新聞)

洪水 洪災 暴雨

上一則

不滿對台軍售 北京對洛克希德馬丁開刀

下一則

中警告歐盟「恐掀貿易戰」 法國白蘭地、西班牙豬肉恐中箭

延伸閱讀

廣東平遠暴雨38死 5.5萬人受災

廣東平遠暴雨38死 5.5萬人受災
中國強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯

中國強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯
豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患

豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患
極端天氣致屋主保費負擔危機 少數族裔媒體研討

極端天氣致屋主保費負擔危機 少數族裔媒體研討

熱門新聞

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20
饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種