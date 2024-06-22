11年前被滅頂 安徽元代古橋這回又被洪水沖毀

安徽黃山徽州的環秀橋，在洪災中被沖毀。（取材自澎湃新聞）

安徽省黃山市自19日持續強降雨，千年古村落黃山市徽州區呈坎鎮呈坎村多條河流、水庫水位急升，11年前曾被沖毀有700多年歷史的全國重點文物保護單位環秀橋，20日晚再被洪水 沖毀；當地有商戶4年前因洪災 虧損千萬，這次又被淹，多家店鋪損失慘重，鏟車救人畫面再現。另廣西桂林象鼻山「鼻子」差點被洪水淹沒，景區已閉園檢查是否受損。

據香港01報導，環秀橋始建於元代，是全國重點文物保護單位，20日晚6時半左右被洪水沖毀的。據了解，在2013年，環秀橋亦曾在洪水中被沖毀，災後在國家文物局的指導下，修復工作於當年底前完成。呈坎村黨總支書記羅志剛表示，目前看來，受損情況相較2013年要輕，「橋面以上的木質結構件大部分被沖走了，具體的受損程度需要進一步評估」。

羅志剛表示，初步檢視環秀橋橋墩主體沒有受損，已找到部分環秀橋的木質結構件，從日後修復的角度來看，應該會比2013年的容易。至於呈坎村的其他文保建築，羅志剛透露雖有部分建築因洪水受淹受潮，但好在水位不深。

公開資料顯示，環秀橋始建於元代，距今已有700多年，橋長26.65米，寬3.85米，高距水位4.55米，2001年6月列入第五批「國保」單位。2013年6月30日，千年古村落呈坎遭受百年不遇特大洪災襲擊，環秀橋被洪水沖毀。之後，當地組織專業施救人員，尋回75%以上的木質構件修復。

4年前因洪災虧損千萬，商戶如今再遇淹水而痛哭。(視頻截圖)

安徽暴雨 使不少商戶受到嚴重災損，一位女商戶在現場大哭說，四年前她就因為洪災損失了千萬，「本以為這次能躲過一劫，沒想到雨水比之前還大，店鋪又被淹了。目前損失已經好幾百萬」，讓她心痛不已。

據央視新聞，截至20日，安徽歙縣全縣2.7萬餘人受災，緊急轉移安置人口3937人，農作物受災面積2547畝。由於水位漲得很快，最深處水位達兩米，多人被困，有好心人開著鏟車救援。一名商戶說，21日凌晨水逐漸退去，但店裡被淹得很嚴重，貨櫃倒在水中，商品也都被泡了。「損失了七家店，目前正打掃衛生。」