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翼裝飛行30公里 中國運動員張樹鵬在美創世界紀錄

中國新聞組／北京22日電
中國著名翼裝飛行家張樹鵬在美國田納西州順利完成挑戰，成為世界上首位進行平流層翼裝飛行的人。(取材自央視體育)
中國著名翼裝飛行家張樹鵬在美國田納西州順利完成挑戰，成為世界上首位進行平流層翼裝飛行的人。(取材自央視體育)

中國著名極限運動員張樹鵬，日前在美國田納西州成功挑戰平流層翼裝飛行（Wingsuit flying，又稱飛鼠裝滑翔），為全球第一人。他從海拔1萬3118米（4萬3038英尺）起跳，以30.216公里的飛行距離，刷新翼裝飛行最長距離世界紀錄。

央視體育報導，張樹鵬於13日清晨在田納西州上空出發，他身穿黑色翼裝出艙，以無動力翼裝飛行的方式向南飛去，經過約8分鐘、30.216公里的飛行，在WTS基地以南方向、相對高差約1100米的位置降落。他打破了2017年由大衛．達菲（David Duffy）創造的29.063公里紀錄，也實現了人類首次的平流層翼裝飛行。

中國著名翼裝飛行家張樹鵬在美國田納西州順利完成挑戰，成為世界上首位進行平流層翼裝...
中國著名翼裝飛行家張樹鵬在美國田納西州順利完成挑戰，成為世界上首位進行平流層翼裝飛行的人。(取材自央視體育)

張樹鵬。(取材自央視體育)
張樹鵬。(取材自央視體育)

雖然天氣晴朗，但在飛行過程中，張樹鵬在不同高度多次遇到亂流，只能調整飛行姿勢和微調方向迅速通過，因此損失了一些滑翔距離。除此之外，他在滑翔至3萬多英尺的高度之後，出現缺氧問題，全身發抖、意識逐漸模糊，他事後回憶，覺得當時自己臨近休克。

張樹鵬創翼裝飛行最長距離世界紀錄。(取材自央視體育)
張樹鵬創翼裝飛行最長距離世界紀錄。(取材自央視體育)

張樹鵬表示，儘管事前已有充足的練習，也為缺氧、溫度差等狀況做了準備，但過程中仍因不斷疊加的疼痛而削弱了意志，數度有放棄的念頭，但最終仍成功堅持下去。他說，這次飛行不僅是對自己的飛行技術、籌畫能力一次科學檢驗，也是對他意志和心理的一次極限挑戰。

張樹鵬創翼裝飛行最長距離世界紀錄。(取材自央視體育)
張樹鵬創翼裝飛行最長距離世界紀錄。(取材自央視體育)

報導指，張樹鵬是中國十大探險家、亞洲翼裝飛行第一人、翼裝飛行世錦賽亞軍；此次挑戰由國際航空聯合會（The Fédération Aéronautique Internationale，FAI）進行認證。

田納西州

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