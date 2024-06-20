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華春瑩推介張家界這1幕 天門山扶梯上的外國人被「硬控」?

中國新聞組／北京20日電
漢語橋故事會比賽選手受到中國民眾的歡迎與擊掌。(視頻截圖)
漢語橋故事會比賽選手受到中國民眾的歡迎與擊掌。(視頻截圖)

「國際張」張家界又刷屏了，繼日前「張家界山上長滿了外國人」的旅遊盛況後，一段中國民眾在張家界與外國遊客揮手、擊掌的畫面，更完整的將中國民眾的熱情與友善具象化，令不少外國友人感受到中國旅行的美好。連中國外交部副部長華春瑩也分享了這歡樂的一幕。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，張家界天門山景區近日迎來了一批特殊的遊客——來自世界各地的漢語橋故事會比賽選手。他們在乘坐天門山扶梯時，與上行的中國旅客不期而遇。雙方如同被「硬控」般 ，主動的熱情打招呼，有的人還相互擊掌致意，場面溫馨而熱烈。

一名外國人用中文問對面女孩「你們是哪裡人」，對面扶梯上一位小女孩驚訝地長大了眼睛：「你會說中文？」外國選手聽到這話謙虛地表示「我不會」後，爽朗的大笑出來。

在897米長的天門山扶梯上，中外遊客熱情地打招呼，並擊掌表示歡迎。一位參加漢語橋的比賽選手表示，「我們感受到了他們的熱情」。

「禮儀之邦的意義體現」、「世界人民融洽是多麼美好的畫面啊」，評論區，網友也被這一幕感動，直誇外國友人學到了中文的精髓。

報導指出，中國外交部副部長華春瑩18日也在X平台上分享這一幕，這已不是華春瑩第一次公開推介張家界。

去年2月26日，華春瑩曾在X平台上，向全世界網友推介張家界國家森林公園美景。

華春瑩在推文中寫道，湖南張家界這座天然形成的石橋連接著兩座巍峨的山峰，讓人驚歎於大自然的藝術創造力。她還配上張家界天然石橋遊人如織的短視頻。

今年1月至2月，張家界各大景區接待了來自俄羅斯、越南、南韓等國家的入境游客約10萬人次。其中，南韓市場的回暖也讓當地的韓式餐館上座率明顯回升，商家收入持續增長。

除了外國遊客，還有來自北美、歐洲等地的旅行商的身影，他們發掘創新項目、精品路線，積極開展國際旅游合作。僅6月份以來，就有來自北美、歐洲、東南亞等地的近千名旅行商到張家界天門山景區，對旅遊資源、線路踩點。

中國民眾熱情的與漢語橋故事會比賽選手擊掌。(視頻截圖)
中國民眾熱情的與漢語橋故事會比賽選手擊掌。(視頻截圖)

華春瑩 南韓 東南亞

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