吃完火鍋舌頭為何發黑？ 杭州網紅店「甩鍋」惹群嘲

杭州母女曬出自己吃完火鍋，舌頭變黑的畫面。(取材自微博)

浙江杭州一女生日前發布視頻稱，和母親在網紅火鍋店「楠火鍋」用餐後舌頭變黑，兩人對鏡頭伸出變黑的舌頭。此事引起討論後，楠火鍋19日發布說明致歉，稱此情況是鐵鍋養護不當所致。但不少網友吐槽，「誰家沒有鐵鍋，說得像是誰沒用過一樣」。

來源：九派新聞

上游新聞報導，當事人稱，自己在楠火鍋就餐時點的是一個辣湯和一個菌湯，食材有牛蛙、土豆、豆芽、鹵豬蹄、雞腳、鹵肥腸，覺得不應該有會染色的食物，且在評論區，她回覆網友，第二天存在肚子疼的徵狀。

視頻發布後，不少網民懷疑可能是亞硝酸鹽中毒，也有網民曬出自己舌頭變黑的畫面稱，吃了楠火鍋也出現一樣的狀況，當時以為是食材問題，但沒想到是鍋的問題。

事件在網上發酵後，楠火鍋17日回應稱，公司立即關閉了涉事門店，將店內同批次菜品、底料、餐具等全部進行了封存處理，並二次送檢，對出現問題的原因進行調查。

楠火鍋並稱，針對網友提出的「循環使用湯底」等猜測，楠火鍋承諾此類情況絕不可能發生，所有門店使用的湯底等均為一次性食用。

19日凌晨，楠火鍋再次發布情況說明，稱經浙江國正檢測 技術有限公司檢測，消費者反映的涉事門店同批次產品符合國家標準，不存在亞硝酸鹽超標的問題。客人舌頭發黑是涉事門店鐵鍋養護不當的問題所致。楠火鍋因涉事門店鐵鍋養護問題給顧客帶來的不良體驗感向公眾道歉。

楠火鍋二次公告令網民質疑「這是甩鍋給鍋啊」、「黑鍋原來是這樣來的」、「我家鐵鍋沒養護吃飯舌頭也沒變黑啊」，更有網民要求楠火鍋出示檢測報告。

天眼查App 顯示，重慶楠火鍋關聯公司成都楠火餐飲服務有限公司成立於2021年1月，註冊資本100萬人民幣。風險信息顯示，該公司與其控股股東重慶上縱企業管理有限公司曾因合同糾紛被起訴，相關案件已於去年多次開庭。此外，去年11月，該公司全資持股的重慶華遠雲縱貿易有限公司曾因經營超範圍、超限量使用食品添加劑的食品，被罰款3000元。