我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲公布衝突影片 中國海警揮刀 菲方人員遭砍右手拇指

酷暑延續 紐約4成納涼中心「六月節」閉門

吃完火鍋舌頭為何發黑？ 杭州網紅店「甩鍋」惹群嘲

中國新聞組／北京20日電
杭州母女曬出自己吃完火鍋，舌頭變黑的畫面。(取材自微博)
杭州母女曬出自己吃完火鍋，舌頭變黑的畫面。(取材自微博)

浙江杭州一女生日前發布視頻稱，和母親在網紅火鍋店「楠火鍋」用餐後舌頭變黑，兩人對鏡頭伸出變黑的舌頭。此事引起討論後，楠火鍋19日發布說明致歉，稱此情況是鐵鍋養護不當所致。但不少網友吐槽，「誰家沒有鐵鍋，說得像是誰沒用過一樣」。

來源：九派新聞

上游新聞報導，當事人稱，自己在楠火鍋就餐時點的是一個辣湯和一個菌湯，食材有牛蛙、土豆、豆芽、鹵豬蹄、雞腳、鹵肥腸，覺得不應該有會染色的食物，且在評論區，她回覆網友，第二天存在肚子疼的徵狀。

視頻發布後，不少網民懷疑可能是亞硝酸鹽中毒，也有網民曬出自己舌頭變黑的畫面稱，吃了楠火鍋也出現一樣的狀況，當時以為是食材問題，但沒想到是鍋的問題。

事件在網上發酵後，楠火鍋17日回應稱，公司立即關閉了涉事門店，將店內同批次菜品、底料、餐具等全部進行了封存處理，並二次送檢，對出現問題的原因進行調查。

楠火鍋並稱，針對網友提出的「循環使用湯底」等猜測，楠火鍋承諾此類情況絕不可能發生，所有門店使用的湯底等均為一次性食用。

19日凌晨，楠火鍋再次發布情況說明，稱經浙江國正檢測技術有限公司檢測，消費者反映的涉事門店同批次產品符合國家標準，不存在亞硝酸鹽超標的問題。客人舌頭發黑是涉事門店鐵鍋養護不當的問題所致。楠火鍋因涉事門店鐵鍋養護問題給顧客帶來的不良體驗感向公眾道歉。

楠火鍋二次公告令網民質疑「這是甩鍋給鍋啊」、「黑鍋原來是這樣來的」、「我家鐵鍋沒養護吃飯舌頭也沒變黑啊」，更有網民要求楠火鍋出示檢測報告。

天眼查App顯示，重慶楠火鍋關聯公司成都楠火餐飲服務有限公司成立於2021年1月，註冊資本100萬人民幣。風險信息顯示，該公司與其控股股東重慶上縱企業管理有限公司曾因合同糾紛被起訴，相關案件已於去年多次開庭。此外，去年11月，該公司全資持股的重慶華遠雲縱貿易有限公司曾因經營超範圍、超限量使用食品添加劑的食品，被罰款3000元。

檢測 App

上一則

華春瑩推介張家界這1幕 天門山扶梯上的外國人被「硬控」?

下一則

中國與美國4個領域差距正在拉大 學者：值得高度警惕

延伸閱讀

王力宏重慶開唱 秀肌肉還秀「空中一字馬」

王力宏重慶開唱 秀肌肉還秀「空中一字馬」
死亡率50%…吃火鍋2行為恐致心衰竭 醫：我也喜歡

死亡率50%…吃火鍋2行為恐致心衰竭 醫：我也喜歡
李政宰加入星戰宇宙暴瘦7公斤 被虧「用原力煮火鍋」

李政宰加入星戰宇宙暴瘦7公斤 被虧「用原力煮火鍋」
吃火鍋「小心沙門氏菌」 2件事別做：真的很可怕

吃火鍋「小心沙門氏菌」 2件事別做：真的很可怕

熱門新聞

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

2024-06-16 15:45
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品
房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡