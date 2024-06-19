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北大韋神食堂被拍 1頓飯只買1個菜 磨損袖口成焦點

中國新聞組╱綜合報導
低頭吃飯的韋東奕，他的袖口已磨損。(取材自微博)
低頭吃飯的韋東奕，他的袖口已磨損。(取材自微博)

17歲的中專生姜萍因為闖入阿里全球數學競賽12強，掀「數學天才」話題。巧的是，曾經拿下該賽事首屆金獎的數學家「北大韋神」此刻又被拍。有網民在北大食堂偶遇韋東奕，發現他只點了白菜豆腐，身上穿的衣服袖口磨損到如同漢服寬襬水袖。

自媒體「阿蒙聊教育」指出，韋東奕是北大數學系助理教授，按照他目前的職稱來看，每個月基本工資和各項補貼到手至少在8000元以上，再加上科研經費和項目獎金，每個月收入能達到1萬5000元以上，如果參加比賽或者重大項目取得突破性進展，還有額外獎金。

韋東奕對生活的物質需求特別低，他的同事透露，韋東奕每個月生活費大概只用300元。事實上，韋東奕出生於書香世家，父母都是大學老師，家裡經濟條件不差，不過一家人都不太重視物欲，吃飯就是用來果腹，穿衣就是蔽體的。

近日有網友在北大食堂偶遇韋東奕，發現他沒有吃饅頭，而是買了一份白菜豆腐，就著米飯吃得很認真。據了解，韋神經常在北大食堂的經濟窗口打飯，算下來一餐可能只需要2、3塊錢，按照一天10塊錢的開銷計算，難怪他一個月300就夠了。不過他常年穿舊衣服，能看到他袖口已經變得越來越大，快趕上漢服的水袖了。

自從韋東奕偶然間走紅至今，也沒買過一件新衣服和新書包，很多學生看到韋東奕毛衣開線都百感交集。韋東奕對此回應，他不需要別人照顧，目前來看，不理他就是對他最好的關照。

據報導，韋東奕之所以能成為網友們敬仰的數學之神，不止是他在國內外數學競賽中取得的成績，現在最受關注的阿里巴巴全球數學競賽，韋東奕當年在該項目中拿過全球金獎。這些獎金足以讓他衣食無憂，可他並不把這些放在心上，他也不太在乎榮譽，找出解題方法和步驟才是他的終極目標。

另外，自媒體「小易熱線」表示，韋神是他的高中同學，他強調韋神很正常、很善良，「只是做事情的專注程度異於常人，以至於我們俗人不能理解罷了。」

低頭吃飯的韋東奕，他的袖口已磨損。(取材自阿蒙聊教育)
低頭吃飯的韋東奕，他的袖口已磨損。(取材自阿蒙聊教育)

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