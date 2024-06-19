北京上班族瘋進修 奔向夜校搶報興趣班

北工大夜校手機短視頻製作課最火爆，開放報名後名額秒沒。（圖／本報北京傳真）

大學校園裡，一群上班族下班後，直接走進教室上「興趣班」。最近，北京工業大學、北京聯合大學、東城區職工大學三所公辦院校陸續開設夜校課程，內容豐富的課程迅速火出了圈，不少課程報名靠搶。

一些民營機構則將青年夜校開進各大商圈，愈來愈多上班族奔向夜校，體驗另一種生活方式。夜幕降臨，北工大夜校首堂手機短視頻製作課開講，34歲的賀帥帥沒顧上吃晚飯，就直奔教室，她說，「我平時喜歡拍照錄視頻，所以報個興趣班。」這堂課上，超八成學員都是上班族。

北工大繼續教育學院院長金峰介紹，本期夜校開設的22門課裡，手機短視頻製作課最火爆，開放報名後名額秒沒。此外，還有ChatGPT 的應用、中華茶文化鑑賞、美麗妝容培訓等課程，也很快就報滿了。

據了解，這三所公辦夜校各類課程的學時費在30元至80元（人民幣，下同）不等，均未超過100元。其中，東城職大的「慧」吃才會瘦減肥營，一學期10次課，每次課兩小時講授理論加實操，總費用包括500元課時費加180元食材費，平均每次課68元，約等於一張電影票錢，還管一頓飯。

相比公立夜校擁有固定的教室，民營機構的夜校大多開在商務樓宇的共用空間內，實現了輕資產運營。小白夜校主理人張二白介紹，開夜校的想法是從去年萌生的。今年，青年夜校的課程進一步豐富，不僅有音樂舞蹈、運動健身，也有非遺手作、書法 等傳統文化課，還有烘焙、調酒、咖啡 等生活方式類課程。

目前，北京不少商圈都開設了類似的夜校課程。五道口咖啡興趣班、六道口樂器班、雙井木工課、亮馬橋滑板課……，五花八門的課程吸引網友們報名體驗。

業內人士分析，青年夜校的火熱，折射出年輕人旺盛的文化生活需求，反映出他們追求豐富的精神世界和自我提升的生活理念。而夜校的多點開花，體現了培訓機構走向更加細分化、個性化的趨勢。