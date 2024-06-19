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補稅風暴來襲? 國稅總局否認倒查30年 有查補稅 但非全國性

中國新聞組／北京19日電
中國多家上市公司近日收到補繳若干年前的稅款通知書。圖為北京CBD一處辦公樓。(路透)
中國多家上市公司近日收到補繳若干年前的稅款通知書。圖為北京CBD一處辦公樓。(路透)

中國多個地方政府已要求多家企業補繳稅款，其中最遠「倒查30年」，追溯到90年代稅款，令民企噤若寒蟬，還有企業接到補稅通知後宣布停業。被質疑是政府沒錢了，開始掏企業錢袋子。對此，國家稅務總局回應，的確有查稅補稅安排，但是沒有開展全國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒有倒查20年、30年的安排。

自由亞洲電台報導，近期，一則跨度長達30年的稅款補繳公告，讓中國多家企業感到不安。

維維食品飲料股份有限公司日前發布公告表示，該公司近日收到原控股子公司湖北枝江酒業股份有限公司轉發的國家稅務總局枝江開發區分局的稅務事項通知書。被要補繳1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅共計8500餘萬元人民幣(約1171萬美元)。

緊接著順灝股份、北大醫藥、華林證券、聯建光電等多家公司都發布了補稅相關公告，其中博匯股份被責令補繳5億元稅款，一氣之下發布了停產公告。

稅務部門補稅公告發出後，引起市場廣泛關注，一時之間「稅務倒查30年」的聲音四起，引起民企關注。

國家稅務總局18日回應，證實有查稅補稅情況，但強調沒有組織開展全國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒有倒查20年、30年的安排。

稅務總局指出，近期行動都是按程序進行，有的是催繳企業以前年度欠稅，有的是提示告知企業存在的稅收政策適用風險，均屬稅務部門例行的依法依規正常履職行為。

稅務總局強調，稅企雙方始終休戚與共，加強稅收監管也是稅務部門的法定職責。稅務部門將持續優化稅務執法方式，著力推進精準監管、精確執法，重點打擊偷逃抗騙稅等違法犯罪行為，為守法企業營造公平競爭的稅收營商環境。

報導指出，武漢商人周先生說，從早前當局倒查內蒙官員20年、倒查醫藥行業貪腐20年到今年倒查企業稅款30年，均反映出政府財政出現嚴重問題，但是否能查得下去，則另當別論。「他怎麼不去查國企改制的企業」，周先生指出，20年前，改制過程中的貓膩要比漏稅大得多，以前的廠長、書記改制後都成大資本家，「你現在查企業偷稅，一般企業哪有5億元現金流」。

維維食品飲料股份有限公司發布公告（取材自微博）
維維食品飲料股份有限公司發布公告（取材自微博）

補稅 證券 武漢

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