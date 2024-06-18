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退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

中國新聞組／北京18日電
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

據人力資源社會保障部消息，今年1月1日起，為2023年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的企業和機關事業單位退休人員提高基本養老金水平，總體調整水平為2023年退休人員月人均基本養老金的3%。對此，有網民批評，「能不能給年輕人一條活路？能不能給農民漲點」。

央視新聞報導，此次調整，繼續採取定額調整、掛鉤調整與適當傾斜相結合的調整辦法，定額調整體現社會公平，同一地區各類退休人員調整標準一致；掛鉤調整體現「多繳多得」、「長繳多得」的激勵機制，使在職時多繳費、長繳費的人員多得養老金；適當傾斜體現重點關懷，主要是對高齡退休人員和艱苦邊遠地區退休人員等群體予以照顧。

對此，網民紛紛表示，「又漲養老金了，跳廣場舞的大媽們跳得更起勁啦，滿大街盡是朝氣蓬勃的老年人，和死氣沉沉的年輕人」、「這是什麽邏輯呢？一邊退休金缺口巨大，一邊逐年提升養老金！一邊年輕人失業，一邊老年人收入上漲」、「3%是多少，五元嗎」、「能不能給年輕人一條活路？能不能給農民漲點」、「能不能規定下工資每年也必須漲」、「拿工資交養老保險養著這幫退休金比我工資還高的人」、「今年公司平均調薪也才5%」、「體制改革是不可能的，沒人革自己的命」、「農村的退休教師有份，至於別的農村人都是高高興興的領那100元養老金」、「簡單來說，就是領企業養老保險和機關養老保險退休金的，不包括城鄉居民養老」、「按比率漲，貧富差距越來越大，農村太低了，城裡拿1萬元的一漲就是300元，農村還有大把的人一個月到手才100多元」、「太好了，俺們河南的農民養老金，又能漲幾塊錢了」、「企業和機關事業單位漲，按這個描述應該不包括農民」。

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