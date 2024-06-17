家窮改讀中專 數學天才姜萍年級第一 「語數外都不錯」

姜萍不只數學好，語數外三門公共課程都不錯。（取材自新民周刊）

17歲的中專在讀生姜萍闖入阿里全球數學競賽12強，引發網友關注。紅星新聞 報導，姜萍的同班同學小琪（化名）說，姜萍是數學課代表，她四月總成績還考了年級第一；還說她不是只有數學成績好，語數外三門公共課程都不錯。

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九派新聞、央廣網報導，姜萍中考考了621分，因學費沒去讀高中，而選擇了可以免除部分學雜費的漣水中專。萬民村村委會一工作人員指出，早年姜父在外務工時有一筆積蓄，後來姜母生病花了不少錢，今年3月村裡為姜家申請了低保。姜父以前常年在外打工，前幾年才回到了村裡做保潔員，參與禁止焚燒稭稈的巡邏，每個月有900多元的補貼。

姜萍的姊姊姜琳大她三歲，姜萍表叔表示，兩姊妹都考上高中，因經濟原因選擇去讀中專。姜琳剛剛參加完今年的高考 ，成績也同樣優異。姜琳平常放假都會去外面打零工，高考結束後，趁著放暑假現在又去連雲港打了三份工，每天只睡四、五個小時，她想靠自己的努力減輕家裡的負擔。

認證為「江蘇洪澤湖古堰酒廠有限公司」的短視頻帳號發布動態，其董事長近日到姜萍老家看望姜父，不但送上禮物還送出5000元（人民幣，下同，約689美元），稱「聊表心意」，並感慨67歲的姜父「有福氣」「女兒很優秀」。

姜父表示，現在已經有好幾個人來村裡表態，想幫忙承擔兩個孩子的所有讀書費用；鎮上的商會也打算把姜萍家門口的路修一修，大家都想盡最大努力支持孩子繼續學習成才。

而姜萍的中專數學老師王閏秋則表示，希望大家少貼一些「天才少女」這些標籤，還她一個比較安靜的環境。