南醫大老師救人耽誤上課受罰 網民批教條主義

南方醫科大學教師因搶救患兒遲到受罰，圖為南方醫科大學。（取材自極目新聞）

在南方醫科大學任教的南方醫院主治醫師俞莉近日疑因搶救患兒致上課遲到29分鐘被罰，還被取消其本年度考評評優評先資格。通報截圖在網上瘋傳，引發網民怒火，批評校方過於教條主義，「這麼做，誰還敢救人？」有律師也稱南醫大恐涉濫用處罰權。話題昨衝上熱搜，閱讀量超4億。不過在被輿論質疑後，這份通報無故消失了；校方則稱正核實，將跟進處理。

據大河報報導，近日有網民稱南方醫科大學發布查 處通報，指今年5月10日上午，於該校授課的兒科醫師俞莉老師，因發現其分管科室的患兒病情危重，疑出現腦出血且死亡風險高，於是進行緊急處理，因情況緊張未能及時報告教研室，導致她在英語授課班「Pediatrics」課上遲到29分鐘。

通報指出，據校方規定，遲到29分鐘為「嚴重教學事故」，但為搶救病人並非故意為之，且及時到達教室順利完成了投課任務，未造成不良影響。經研究認定此事件為教學差錯，扣發該老師5月獎金2000元人民幣（約275美元），在全院通報批評，並取消其本年度考評評優評先資格。

南方醫科大學昨發布通報指出，學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。並稱「作為醫科院校及其附屬醫院，生命至上、救死扶傷優先是我們始終堅持的價值理念。學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。」

現代快報引述南方醫院宣傳處一名工作人員表示，被認定為教學差錯屬於最輕的一檔。俞莉老師應該是比較認可的；且這名患者就住在醫院，俞莉在不在，患者的救治都能得到保障。

通報昨在網上廣為流傳，大批網民稱，俞莉上課遲到是因為救人，不該受到處分，批評學校行政過於教條主義，「這麼做，誰還敢救人」、「人命重要還是上課重要？這位老師師德醫德都在線」，並嘲諷「『醫科大學』老師因『醫救』他人受處分」、「剛高考 完，反向招生宣傳是吧」。

澎湃新聞報導，中華全國總工會機關報「工人日報」也關注了此事件，引述多位勞動法專家、律師表示，校方涉濫用處罰權且有違公序良俗，應當取消對教師相應的處罰。

上游新聞引述一位南方醫科大學學生說，14日學校通過OA系統發布通報後，在學生中引發巨大反響。一些學生都轉發相關內容表達不解，不過第二天就找不到相關通報了。

南方醫科大學第一臨床醫學院又名南方醫科大學南方醫院，是南方醫科大學第一附屬醫院，承擔臨床醫療、醫學教育等任務，是大型綜合性三級甲等醫院和國家區域醫療中心。俞莉為主治醫師、醫學博士，擅長兒科常見疾病。