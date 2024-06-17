我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

南醫大老師救人耽誤上課受罰 網民批教條主義

中國新聞組／北京17日電
南方醫科大學教師因搶救患兒遲到受罰，圖為南方醫科大學。（取材自極目新聞）
南方醫科大學教師因搶救患兒遲到受罰，圖為南方醫科大學。（取材自極目新聞）

在南方醫科大學任教的南方醫院主治醫師俞莉近日疑因搶救患兒致上課遲到29分鐘被罰，還被取消其本年度考評評優評先資格。通報截圖在網上瘋傳，引發網民怒火，批評校方過於教條主義，「這麼做，誰還敢救人？」有律師也稱南醫大恐涉濫用處罰權。話題昨衝上熱搜，閱讀量超4億。不過在被輿論質疑後，這份通報無故消失了；校方則稱正核實，將跟進處理。

據大河報報導，近日有網民稱南方醫科大學發布查處通報，指今年5月10日上午，於該校授課的兒科醫師俞莉老師，因發現其分管科室的患兒病情危重，疑出現腦出血且死亡風險高，於是進行緊急處理，因情況緊張未能及時報告教研室，導致她在英語授課班「Pediatrics」課上遲到29分鐘。

通報指出，據校方規定，遲到29分鐘為「嚴重教學事故」，但為搶救病人並非故意為之，且及時到達教室順利完成了投課任務，未造成不良影響。經研究認定此事件為教學差錯，扣發該老師5月獎金2000元人民幣（約275美元），在全院通報批評，並取消其本年度考評評優評先資格。

南方醫科大學昨發布通報指出，學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。並稱「作為醫科院校及其附屬醫院，生命至上、救死扶傷優先是我們始終堅持的價值理念。學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。」

現代快報引述南方醫院宣傳處一名工作人員表示，被認定為教學差錯屬於最輕的一檔。俞莉老師應該是比較認可的；且這名患者就住在醫院，俞莉在不在，患者的救治都能得到保障。

通報昨在網上廣為流傳，大批網民稱，俞莉上課遲到是因為救人，不該受到處分，批評學校行政過於教條主義，「這麼做，誰還敢救人」、「人命重要還是上課重要？這位老師師德醫德都在線」，並嘲諷「『醫科大學』老師因『醫救』他人受處分」、「剛高考完，反向招生宣傳是吧」。

澎湃新聞報導，中華全國總工會機關報「工人日報」也關注了此事件，引述多位勞動法專家、律師表示，校方涉濫用處罰權且有違公序良俗，應當取消對教師相應的處罰。

上游新聞引述一位南方醫科大學學生說，14日學校通過OA系統發布通報後，在學生中引發巨大反響。一些學生都轉發相關內容表達不解，不過第二天就找不到相關通報了。

南方醫科大學第一臨床醫學院又名南方醫科大學南方醫院，是南方醫科大學第一附屬醫院，承擔臨床醫療、醫學教育等任務，是大型綜合性三級甲等醫院和國家區域醫療中心。俞莉為主治醫師、醫學博士，擅長兒科常見疾病。

布查 高考

上一則

楊恆均維持死緩 支持者促澳總理向李強要求「保外就醫」

延伸閱讀

高壓氧整合治療 6旬中風男能行走

高壓氧整合治療 6旬中風男能行走
Abc牙醫聘10密醫看診 5年前被抓過

Abc牙醫聘10密醫看診 5年前被抓過
求孩子長高打斷腿骨長更快？ 醫曝5大後遺症別錯誤期待

求孩子長高打斷腿骨長更快？ 醫曝5大後遺症別錯誤期待
年輕人用「蕉綠」打敗焦慮 大廠員工離職賣水培香蕉月入200萬

年輕人用「蕉綠」打敗焦慮 大廠員工離職賣水培香蕉月入200萬

熱門新聞

女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案