陜西人阻七仔出國？ 網點名5頂流禁出境 秦嶺熊貓中心闢謠

網傳「陝西人民保護大熊貓『七仔』，阻止其出國」，秦嶺大熊貓研究中心16日指是謠言。(取材自微博)

近期網路上出現關於「陝西人民保護大熊貓『七仔』，阻止其出國」的傳聞。秦嶺大熊貓研究中心16日發布澄清聲明，經核實，該信息為不實內容。

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觀察者網報導，秦嶺大熊貓研究中心指出，「七仔」一直生活於秦嶺大熊貓研究中心，得到專業人員的精心照顧和科學的繁育管理。截至目前，「七仔」並未參與過任何國際合作與交流項目，更不存在所謂「『陝西人民』保護熊貓，阻止熊貓出國」的情況。

中心呼籲廣大網友，在關注大熊貓等珍稀動物保護事業的同時，也要注重信息的真實性和準確性，避免傳播不實信息。

據報導，大熊貓「七仔」出生於2009年，在陜西佛坪國家級自然保護區三官廟牌坊溝一帶被發現，是目前唯一一隻圈養的棕色大熊貓。2019年11月20日，熊貓國際組織宣布終身認養大熊貓「七仔」。「七仔」現居住於陜西省西安市周至縣的秦嶺四寶科學公園。

原網傳文稱，「七仔」是全球唯一一個圈養的棕色大熊貓，別說出國了，陜西都出不去；網友還盤點熊貓界絕對不會租借到國外去的五大頂流顯眼包，除了「七仔」外，還有「飛雲」、「渝愛」、「萌蘭」與「花花」，因為會激起民憤。

大熊貓渝愛。(取材自微博) 大熊貓和花。(取材自微博)