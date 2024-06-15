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抖音支付來了 武漢「合眾易寶」獲中國人行同意變更名稱

記者謝守真／即時報導
人行同意武漢合眾易寶轉名「抖音支付」，同時，其已獲得互聯網支付牌照。（取材自抖音支付官網）
人行同意武漢合眾易寶轉名「抖音支付」，同時，其已獲得互聯網支付牌照。（取材自抖音支付官網）

抖音持續擴大業務範圍，進軍金融市場。中國字節跳動旗下的短影音社群平台抖音支付業務獲得正名，中國人民銀行日前發布非銀行支付機構重大事項變更許可訊息公示（截至2024年6月），其中顯示該行同意武漢合眾易寶科技變更公司名稱為「抖音支付科技有限公司」。

中國基金報指出，武漢合眾易寶科技有限公司成立於2012年，2014年獲得中國人民銀行頒發的《支付業務許可證》，成為持牌網路支付企業。字節跳動2020年8月完成對武漢合眾易寶科技有限公司的收購後，合眾易寶成為抖音支付的牌照主體。

近年，抖音在直播電商上持續擴展事業企圖。2020年10月，抖音商城正式開啟。2021年1月，抖音支付在抖音APP上線，為消費者購物結算時增加「抖音支付」選項。現階段，抖音支付已成為抖音商城主流的支付方式。

另，今年稍早，字節跳動再透過合眾易寶，向海聯金匯收購聯動優勢科技，交易價格為「基準轉讓對價7.5億元（人民幣，下同）+交割日淨資產±其他事項調整金額」，藉此獲得銀行卡收單業務許可。參考上海東洲資產評估股份有限公司所開立的評估報告，聯動商務截至評估基準日的全部股東權益評估值為13.82億元。

對此，抖音支付相關負責人當時回應稱，有關交易是為了支持生活服務等線下交易場景，給抖音體系內的用戶和商家提供更便捷的支付、服務體驗。

據中國公司訊息網站「天眼查」資訊顯示，武漢合眾易寶科技有限公司為天津同融電子商務有限公司的全資子公司。天津同融成立於2013年，由北石貝科技有限公司全資持股；石貝科技由張一鳴及張利東分別持股99%、1%。目前，合眾易寶公司官網已掛有「抖音支付」的標誌。

此外，值得注意的是，本次人行發布非銀行支付機構重大事項變更許可訊息公示中，除合眾易寶更名外，此次還有四家機構一同核准更名，分別為：銀聯商務股份有限公司變更公司名稱為「銀聯商務支付股份有限公司」；浙江航太電子資訊產業有限公司變更公司名稱為「浙江信航支付有限公司」；四川商通實業有限公司變更公司名稱為「四川商通支付科技有限公司」；天津城市一卡通有限公司變更公司名稱為「天津城市一卡通支付有限公司」。

人行同意武漢合眾易寶轉名「抖音支付」，同時，其已獲得互聯網支付牌照。(美聯社)
人行同意武漢合眾易寶轉名「抖音支付」，同時，其已獲得互聯網支付牌照。(美聯社)

抖音 武漢 航太

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