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中國首架攜寵物出境遊包機 自泰國返上海

記者陳湘瑾／綜合報導
上海海關所屬上海浦東國際機場海關關員，確認寵物晶片訊息等資料。（取材自央視）
上海海關所屬上海浦東國際機場海關關員，確認寵物晶片訊息等資料。（取材自央視）

中國首架人寵同進客艙包機出境遊，日前從上海出發前往泰國，結束九天八夜的行程順利返回上海浦東國際機場。

據央視報導，首架寵物進客艙出境遊包機搭載60名遊客和18隻寵物狗，經上海海關所屬上海浦東國際機場海關關員確認寵物晶片訊息等資料，現場檢疫合格後，全數予以當場放行。

不同國家的檢疫要求不同，旅客攜帶貓狗入境時，需要在監管現場向海關進行申報，提交輸出國家或地區官方動物檢疫機構出具的有效檢疫證書和狂犬病疫苗接種證書等材料，非指定國家或地區還需要出具狂犬病抗體檢測報告，並辦理入境寵物通關手續。

據中新網報導，一位參與此次包機旅遊的飼主表示，從來沒有想過可以帶狗出國，因為帶狗出門，即便是在國內有時也不是特別方便，「我們覺得在一些不同的風情底下帶著小狗玩，哪怕是沙灘海邊，這肯定感覺會不一樣，小狗應該會很開心的。」

周到上海報導，奧利奧是一隻三歲多的邊牧，第一次坐飛機跟著媽媽出國旅行。已經七歲的肉八，則是一隻見多識廣的柴犬，最遠已經去過長白山，但這是它第一次出國遊。

四歲半的肉丸也跟媽媽遊山玩水去過新疆、長白山、川西等地，現在只要媽媽一收拾它的行李，它就知道可以出去旅遊了。在機場，一有航司工作人員拿著貼紙過來，他就興奮地搖尾巴，「它知道貼完貼紙就可以開始進機場安檢開始旅行了。」

從衣服食物到驅蟲藥物，毛孩子們行李比家長還多。奧利奧媽媽出行一個月前就開始準備它的各種裝備；肉八爸爸說道，肉八的行李同樣多，十幾套衣服、四五套牽繩背帶、狗糧、營養品、磨牙棒、蔬菜、雨衣、涼涼衣、清潔物品等等，基本上人出遊要帶的東西，都要備上狗狗款的。

寵物 檢測 晶片

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