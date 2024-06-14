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軍事文件被當廢品賣 大爺6元買到「機密」嚇到馬上舉報

中國新聞組／北京14日電
廢品收購站裡的二手書；示意圖。（取材自點新聞）
廢品收購站裡的二手書；示意圖。（取材自點新聞）

國企職工張大爺是個軍事迷，喜好是收集軍事類報刊讀物。最近他花了6塊錢(約0.83美元)，沒曾想竟意外買到了「軍事機密」。進一步查出軍事單位兩涉案人員，因保密意識薄弱，未按照涉密文件銷毀流程，將200餘本涉密資料作為廢品出售，最終獲利20餘元。

來源：海鷗財經

為了增進民眾提升國安意識，國家安全部披露案例，本案中的張大爺在小區附近散步時，在一家廢品收購站門口看到兩個蛇皮袋子，裡面裝滿了剛收購回來的紙質書本。張大爺發現書籍嶄新，還是涉及軍事方面的，便花6塊錢挑了四本。

張大爺拎著書回到家，一進屋就研究起來。誰知愈看愈覺得不對勁，這幾本書的封面上分明標註著「機密」、「秘密」字樣，看著也不像是誰的信筆塗鴉。張大爺心想，自己這是把國家的軍事秘密「買」回了家，這萬一要是被別有用心的人買了去，後果不堪設想。於是，他立馬打電話舉報，並將這四本書送交當地國家安全機關。

國家安全機關幹警根據張大爺提供線索，第一時間趕到現場，將所有涉密資料進行回收處置，並對廢品收購站老闆進行調查問詢和保密教育。

報導指出，向廢品收購站出售涉密資料的為某軍事單位涉密人員郭某和李某。此二人保密意識薄弱，貪圖省事，未按照涉密文件銷毀流程，擅自決定將待銷毀的8套共計200餘本涉密資料作為廢品出售。該批涉密資料總重30餘公斤，以每公斤0.8元價格賣出，二人僅獲利20餘元。

經國家安全機關全面查證，得益於張大爺的熱心舉報，相關涉密資料並未進一步擴散傳播。相關單位在國家安全機關指導下及時堵塞保密管理漏洞，相關責任人也依法受到相應處理。

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