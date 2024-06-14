我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

北京最大電競中心建成 將在朝陽公園亮相

記者陳湘瑾／綜合報導
北京最大電競中心即將亮相。(取材自光明網)
北京最大電競中心即將亮相。(取材自光明網)

北京朝陽公園內多個新建項目即將公開，包括新浪微博電競中心、亮馬小院、貝殼劇場及中心演藝島、方舟湖二期等，隨著這些項目逐步完成，北京朝陽公園有望成為中國領先的文化旅遊目的地。其中，新浪微博電競中心建成後，將是北京目前最大的電競主題綜合場館。

北京朝陽公園是以園林綠化為主的綜合性、多功能大型文化休憩公園，為北京市四環以內最大的城市公園，規劃總面積為288.7公頃，園內各類喬灌木10萬株以上。朝陽公園在2024年煥新升級，以城市更新為重點，通過水岸亮化工程、建設智慧公園、完善基礎設施、改造綠地等方式推進整體提升。

朝陽公園南部中心活力樂園、8號公館、網球中心、規劃藝術館升級改造也將一一啟動，而新浪微博電競中心是以原本的沙灘排球場館及附屬場地為基礎，總佔地面積約5.5萬平方公尺，預計2024年下半年完工並開始營運。

綜合金融時報和北京日報報導，中國電競產業規模快速增長，產業鏈不斷拓展，已成為其文化產業發展的新賽道。北京則孕育中國最早的一批電競賽事、電競俱樂部和電競企業。頭部企業加速在北京布局，電競產業進園區、電競體驗等業態進入商圈，北京市民對電競產業關注度日益高漲。

據新京報報導，甫於去年6月在北京經開區開園的北京智慧電競賽事中心，為北京市發展電競產業的戰略重點項目，園區用地面積6.7萬平方公尺，集中了JDG英特爾電子競技中心、電競產業綜合樓和商街等，未來還將被打造為中國首家電競博物館

微博 博物館

上一則

副國務卿坎伯：推翻北京不符美利益

下一則

「2024浙江台灣合作周」杭州場 推動數位產業對接

延伸閱讀

美中第二屆1.5軌對話北京舉行 「雙方應堅持和平共處」

美中第二屆1.5軌對話北京舉行 「雙方應堅持和平共處」
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
北京將禁止直播賣保健品 要求直播主「反對流量至上」

北京將禁止直播賣保健品 要求直播主「反對流量至上」
G7峰會前夕 美再祭新制裁切斷中俄連結 限制中企賣晶片

G7峰會前夕 美再祭新制裁切斷中俄連結 限制中企賣晶片

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨